В Тюмени к пятнице вновь потеплеет

Posted 6 февраля, 17:19
Published 6 февраля, 17:19
Modified 6 февраля, 17:21
Updated 6 февраля, 17:21
В Тюмени в пятницу, 7 февраля днем температура воздуха поднимется до -1 градуса. Такие данные представлены на официальном сайте сервиса rp5.ru.
Сослано данным, в городе будет туманно, безветренно и облачно. В утренние часы ожидается -6 градусов, днем от -2 до -1 градуса. В ночные часы столбик термометра понизится до -8 градусов. Ветер преимущественно будет западным.
В субботу, 8 февраля ветер сменится на северо-западный, порывы будут достигать до 7 м/с. Ночью -14, днем потеплеет до -5 градусов.
В Тюмени горожане обнаружили набухшие почки на кустарниках и деревьях. Тюменцев успокоили, что это резервные почки, и совсем без листьев деревья не останутся.