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Posted 6 февраля, 17:19

Published 6 февраля, 17:19

Modified 6 февраля, 17:21

Updated 6 февраля, 17:21

В Тюмени к пятнице вновь потеплеет

В Тюмени к пятнице вновь потеплеет

6 февраля 2025, 17:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Холод
Очередное потепление ждет жителей Тюмени 7 февраля. Воздух прогреется до -2 градусов, но к субботе вновь похолодает.

В Тюмени в пятницу, 7 февраля днем температура воздуха поднимется до -1 градуса. Такие данные представлены на официальном сайте сервиса rp5.ru.

Сослано данным, в городе будет туманно, безветренно и облачно. В утренние часы ожидается -6 градусов, днем от -2 до -1 градуса. В ночные часы столбик термометра понизится до -8 градусов. Ветер преимущественно будет западным.

В субботу, 8 февраля ветер сменится на северо-западный, порывы будут достигать до 7 м/с. Ночью -14, днем потеплеет до -5 градусов.

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В Тюмени горожане обнаружили набухшие почки на кустарниках и деревьях. Тюменцев успокоили, что это резервные почки, и совсем без листьев деревья не останутся.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Погода#Температура#Холод#Февраль
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