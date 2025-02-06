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Posted 6 февраля, 16:34

Published 6 февраля, 16:34

Modified 6 февраля, 18:46

Updated 6 февраля, 18:46

В Тобольске произошел взрыв в квартире. Обрушился балкон

В Тобольске произошел взрыв в квартире. Обрушился балкон

6 февраля 2025, 16:34
Фото: Изображение Midjourney.
В Тобольске после взрыва обрушился балкон в многоэтажном жилом доме. Это произошло из-за загоревшейся стиральной машины.

В Тобольске произошел громкий хлопок, который напугал местных жителей. В многоэтажном жилом доме обрушилась кирпичная кладка балкона после взрыва аэрозольного баллона. Об этом рассказал глава города Петр Вагин в своем телеграм-канале.

«Информация по происшествию по адресу 7а-21а, где на одном из балконов загорелась стиральная машина, что впоследствии привело к разрыву находящегося рядом аэрозольного баллончика», — написал он.
Фото: Петр Вагин (соцсети)

К этому времени известно, что несмотря на обрушение кирпичной кладки, конструкции дома не повреждены, эвакуация жильцов не потребовалась, в квартире возможно дальнейшее проживание. Уточняется, что пострадавших нет.

На месте происшествия уже находятся специалисты МЧС, ТОСЭР и дознаватель. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Градоначальник напомнил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо обратиться по единому номеру экстренных служб — 112.

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В Тюменской области старые дома планируют заменить газовые плиты на электрические. Произведут это в рамках капитального ремонта.

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#Ксения Мальчева#Тобольск#МЧС#Чрезвычайная ситуация#Балкон#Взрыв#Квартира
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