В Тобольске произошел взрыв в квартире. Обрушился балкон

Posted 6 февраля, 16:34
Published 6 февраля, 16:34
Modified 6 февраля, 18:46
Updated 6 февраля, 18:46
В Тобольске произошел громкий хлопок, который напугал местных жителей. В многоэтажном жилом доме обрушилась кирпичная кладка балкона после взрыва аэрозольного баллона. Об этом рассказал глава города Петр Вагин в своем телеграм-канале.
«Информация по происшествию по адресу 7а-21а, где на одном из балконов загорелась стиральная машина, что впоследствии привело к разрыву находящегося рядом аэрозольного баллончика», — написал он.
К этому времени известно, что несмотря на обрушение кирпичной кладки, конструкции дома не повреждены, эвакуация жильцов не потребовалась, в квартире возможно дальнейшее проживание. Уточняется, что пострадавших нет.
На месте происшествия уже находятся специалисты МЧС, ТОСЭР и дознаватель. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Градоначальник напомнил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо обратиться по единому номеру экстренных служб — 112.
В Тюменской области старые дома планируют заменить газовые плиты на электрические. Произведут это в рамках капитального ремонта.