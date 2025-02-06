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Posted 6 февраля, 08:56

Published 6 февраля, 08:56

Modified 6 февраля, 09:49

Updated 6 февраля, 09:49

В Тюмени ограничили скорость на одной из основных магистралей

Укатали до колеи: в Тюмени ограничили скорость на одной из основных магистралей

6 февраля 2025, 08:56
Фото: ГАИ ТО.

В Тюмени ограничили скорость на одной из основных магистралей

На одной из самых загруженных улиц в Тюмени установили знаки с ограничением скорости до 40 км/ч. В дорожном покрытии образовались колеи из-за повышенной нагрузки.

Движение на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени станет еще медленнее из-за новых знаков. На дороге между улицами Запольной и Монтажников ввели ограничение скорости до 40 км/ч. Там же установили знаки «Неровная дорога».

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«Знаки установлены в связи с колейностью на проезжей части дороги, которую невозможно устранить зимой. Самым опасным на улице стал участок в районе домов 21 и 22. С началом строительного сезона недостатки дорожного покрытия будут устранены», — пояснили в ГАИ.
Фото: ГАИ ТО

Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта усилил контроль за содержанием улицы, добавили в мэрии.

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В 2024 году только на этой улице произошло восемь аварий, пострадали 13 человек. в ГАИ отметили, что в числе причин была неправильно выбранная водителем скорость.

«Наш Город» сообщал о главных проблемах тюменских дорог. Сами горожане часто называли коррупцию и отсутствие общей политики в дорожной сфере.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Дороги#Ограничение скорости
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