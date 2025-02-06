Укатали до колеи: в Тюмени ограничили скорость на одной из основных магистралей

Posted 6 февраля, 08:56
Published 6 февраля, 08:56
Modified 6 февраля, 09:49
Updated 6 февраля, 09:49
Движение на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени станет еще медленнее из-за новых знаков. На дороге между улицами Запольной и Монтажников ввели ограничение скорости до 40 км/ч. Там же установили знаки «Неровная дорога».
«Знаки установлены в связи с колейностью на проезжей части дороги, которую невозможно устранить зимой. Самым опасным на улице стал участок в районе домов 21 и 22. С началом строительного сезона недостатки дорожного покрытия будут устранены», — пояснили в ГАИ.
Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта усилил контроль за содержанием улицы, добавили в мэрии.
В 2024 году только на этой улице произошло восемь аварий, пострадали 13 человек. в ГАИ отметили, что в числе причин была неправильно выбранная водителем скорость.
«Наш Город» сообщал о главных проблемах тюменских дорог. Сами горожане часто называли коррупцию и отсутствие общей политики в дорожной сфере.