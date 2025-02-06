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Posted 6 февраля, 09:55

Published 6 февраля, 09:55

Modified 6 февраля, 09:57

Updated 6 февраля, 09:57

Тюменцы удивились набухшим на деревьях почкам

Тюменцы удивились набухшим на деревьях почкам

6 февраля 2025, 09:55
Фото: 1MI.
Аномально теплая зима сбила биологические часы некоторых растений. В Тюмени на деревьях и кустарниках набухли почки, хотя даже до календарной весны еще 22 дня.

Тюменцы в первые дни февраля заметили готовые раскрыться почки с листьями на некоторых деревьях и кустарниках. Биологические циклы части флоры сбились, и ученые не могут предсказать последствия. Но с учетом прогнозов о будущем похолодании это может повредить растениям.

«Сейчас у них физиологическая зима, почки должны находиться в сомкнутых чешуйках. Растения обманываются, думают, что приходит весна. Раскрыться почки не смогут, температура все же минусовая. Если вдруг такое произойдет, они погибнут. В прошлом году подмерзли верхушки гортензий на 10-15 см, цветение началось значительно позже», — рассказала доктор сельскохозяйственных наук, преподаватель ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева «Тюменской линии».
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Она заверила, что у растений есть резервные почки, и совсем без листьев деревья не останутся. Но отмирание слишком ранних почек повлияет на урожай, если речь идет о плодово-ягодных насаждениях.

Лящева отметила, что ученые наблюдают зимнее набухание почек уже пять лет. Всему причиной — потепление климата.

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«В каждом растении заложено два понятия: морозостойкость и зимостойкость. Второе понятие более широкое, и я считаю его наиболее важным для растения, это устойчивость к такому неблагоприятному фактору, как резкая смена температур. Перепады в конце зимы или осенью очень сильно действуют на любые растения», — добавила профессор.

Напомним, биолог Валентина Тузова предупредила, что для растений слишком теплая погода в январе и феврале несет угрозу. Из-за раннего пробуждения растения снимают защиту от морозов и при заморозках могут полностью замерзнуть.

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#Марина Коржина#Тюмень#Растения#Природа
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