Тюменцы удивились набухшим на деревьях почкам

Posted 6 февраля, 09:55
Published 6 февраля, 09:55
Modified 6 февраля, 09:57
Updated 6 февраля, 09:57
Тюменцы в первые дни февраля заметили готовые раскрыться почки с листьями на некоторых деревьях и кустарниках. Биологические циклы части флоры сбились, и ученые не могут предсказать последствия. Но с учетом прогнозов о будущем похолодании это может повредить растениям.
«Сейчас у них физиологическая зима, почки должны находиться в сомкнутых чешуйках. Растения обманываются, думают, что приходит весна. Раскрыться почки не смогут, температура все же минусовая. Если вдруг такое произойдет, они погибнут. В прошлом году подмерзли верхушки гортензий на 10-15 см, цветение началось значительно позже», — рассказала доктор сельскохозяйственных наук, преподаватель ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева «Тюменской линии».
Она заверила, что у растений есть резервные почки, и совсем без листьев деревья не останутся. Но отмирание слишком ранних почек повлияет на урожай, если речь идет о плодово-ягодных насаждениях.
Лящева отметила, что ученые наблюдают зимнее набухание почек уже пять лет. Всему причиной — потепление климата.
«В каждом растении заложено два понятия: морозостойкость и зимостойкость. Второе понятие более широкое, и я считаю его наиболее важным для растения, это устойчивость к такому неблагоприятному фактору, как резкая смена температур. Перепады в конце зимы или осенью очень сильно действуют на любые растения», — добавила профессор.
Напомним, биолог Валентина Тузова предупредила, что для растений слишком теплая погода в январе и феврале несет угрозу. Из-за раннего пробуждения растения снимают защиту от морозов и при заморозках могут полностью замерзнуть.