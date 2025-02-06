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Posted 6 февраля, 15:23

Published 6 февраля, 15:23

Modified 6 февраля, 15:25

Updated 6 февраля, 15:25

Тюменцам рассказали, как в упрощенном порядке получить налоговый вычет

Тюменцам рассказали, как в упрощенном порядке получить налоговый вычет

6 февраля 2025, 15:23
Фото: 1MI.
Имущественные налоговые вычеты в упрощенном порядке теперь могут получить жители Тюменской области. Для этого необходимо заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика.

С 2025 года в Тюменской области жители региона могут воспользоваться упрощенной формой в получении выплаты по НДФЛ.

Выплаты касаются имущественных, инвестиционных и социальных вычетов. Об этом информирует управление ФНС России по Тюменской области.

С согласия граждан, налоговая служба будет получать необходимую информацию напрямую от организаций, предоставляющих медицинские, образовательные, страховые и физкультурно-оздоровительные услуги. Для использования упрощенной процедуры достаточно заполнить и подписать соответствующее заявление в личном кабинете налогоплательщика. Там же в проактивном режиме налогоплательщикам предоставляются все данные налоговые вычеты.

Напомним, ранее процедура рассмотрения заявок могла занимать до трех месяцев, в настоящее время процесс сократился до нескольких дней.

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С 1 января 2025 года в России начнет действовать туристический налог в размере 1%, зависеть он будет от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Тюменцев успокоили, что пока регион не планирует его применять.

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#Ксения Мальчева#Общество#Новости тюмени
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