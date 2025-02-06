Тюменцам рассказали, как в упрощенном порядке получить налоговый вычет

Posted 6 февраля, 15:23
Published 6 февраля, 15:23
Modified 6 февраля, 15:25
Updated 6 февраля, 15:25
С 2025 года в Тюменской области жители региона могут воспользоваться упрощенной формой в получении выплаты по НДФЛ.
Выплаты касаются имущественных, инвестиционных и социальных вычетов. Об этом информирует управление ФНС России по Тюменской области.
С согласия граждан, налоговая служба будет получать необходимую информацию напрямую от организаций, предоставляющих медицинские, образовательные, страховые и физкультурно-оздоровительные услуги. Для использования упрощенной процедуры достаточно заполнить и подписать соответствующее заявление в личном кабинете налогоплательщика. Там же в проактивном режиме налогоплательщикам предоставляются все данные налоговые вычеты.
Напомним, ранее процедура рассмотрения заявок могла занимать до трех месяцев, в настоящее время процесс сократился до нескольких дней.
С 1 января 2025 года в России начнет действовать туристический налог в размере 1%, зависеть он будет от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Тюменцев успокоили, что пока регион не планирует его применять.