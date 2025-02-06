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Posted 6 февраля, 05:39

Published 6 февраля, 05:39

Modified 6 февраля, 05:42

Updated 6 февраля, 05:42

Суд наказал «Тюменский бройлер» за запах помета

Суд наказал «Тюменский бройлер» за запах помета

6 февраля 2025, 05:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Тюменский район
Компания пыталась спорить с Роспотребнадзором, но проиграла в суде. Причиной санкций от ведомства стал сильный запах помета.

Летом 2024 года жители Каскары массовой жаловались на сильную вонь в воздухе. Жалобы дошли до Роспотребнадзора, который нашел нарушения, в том числе превышение допустимой концентрации сероводорода.

«Тюменский бройлер» получил предписание устранить нарушения. Но руководство не согласилось с выводами ведомства и пошло в суд. Предприятие настаивало, что неприятный запах мог появиться из-за выхлопов на дороге, неправильной работы канализации или агропредприятий.

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Арбитражный суд Тюменской области встал на сторону Роспотребнадзора и отказал «Тюменскому бройлеру» в отмене предписания. Предприятию придется исправлять нарушения.

Жители близлежащих сел Тюменского района пожаловались, что неприятный запах и сейчас разносится по округе. Некоторые читатели паблика «ЧП Тюмень» сообщили, что запах долетает даже до некоторых районов Тюмени.

Фото: Паблик «ЧП Тюмень»

Как писал «Наш Город», в лесу Ишимского района поймали двух нарушителей, сливавших жидкие отходы прямо на поляне. Каждый опорожнил не менее одной ассенизаторской бочки.

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