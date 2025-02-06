Суд наказал «Тюменский бройлер» за запах помета

«Тюменский бройлер» получил предписание устранить нарушения. Но руководство не согласилось с выводами ведомства и пошло в суд. Предприятие настаивало, что неприятный запах мог появиться из-за выхлопов на дороге, неправильной работы канализации или агропредприятий.