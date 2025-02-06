Сразу два рейса в города ХМАО задержали в Тюмени

Posted 6 февраля, 07:07
Published 6 февраля, 07:07
Modified 6 февраля, 07:09
Updated 6 февраля, 07:09
Пассажиры рейса ЮТ 221 компании «Ютэйр» в Белоярский просидели в тюменском аэропорту почти на три часа больше, чем ожидали. Вместо 09:30 часов по графику вылет перенесен на 13:05 часов. Регистрация на рейс началась только в полдень.
Статус «задерживается» получил и еще один рейс в город ХМАО — ЮТ 227 до Когалыма. Пассажиров предупредили заранее: вылет был запланирован на 15:15 часов, но состоится в 18:05 часов, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Рощино. Этот рейс выполняет тот же перевозчик — «Ютэйр».
В конце января один из рейсов из ХМАО-Югры и обратно компании «Ютэйр» после длительной задержки полностью отменили. Еще один вылет был отложен на пять часов.