Сразу два рейса в города ХМАО задержали в Тюмени

Статус «задерживается» получил и еще один рейс в город ХМАО — ЮТ 227 до Когалыма. Пассажиров предупредили заранее: вылет был запланирован на 15:15 часов, но состоится в 18:05 часов, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Рощино. Этот рейс выполняет тот же перевозчик — «Ютэйр».