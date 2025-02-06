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Posted 6 февраля, 03:31

Published 6 февраля, 03:31

Modified 6 февраля, 10:50

Updated 6 февраля, 10:50

Разрыв между зарплатами в Тюмени и Москве достиг 40% за год

Разрыв между зарплатами в Тюмени и Москве достиг 40% за год

6 февраля 2025, 03:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Средние зарплаты в Москве почти вполовину выше, чем в Тюмени. За 2024 год разрыв увеличился на 10%.

По итогам 2024 года средний заработок в Тюмени составил 71 тыс. рублей, в Москве — 100 тыс. рублей, следует из данных сервиса «Зарплаты.ру». За год разница между ними увеличилась на 10%: с 30% в 2023 году до 40% в 2024 году. Для дефицитных специальностей разрыв вырос более, чем на 10%: с 26% до 37%. В Тюмени средний заработок для самых востребованных специалистов массового найма составил 63 тыс. рублей, а в Москве — 86 тыс. рублей.

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Заметнее всего в прошлом году отличались зарплатные предложения для учителей (76%), грузчиков (75%), продавцов-консультантов (66%), поваров (48%), автослесарей (23%). Так, учителям в Тюмени предлагали платить 42,5 тыс. рублей, а в Москве — 75 тыс., а автослесарям — 100 тыс. рублей в Тюмени и 122,5 тыс. рублей в Москве, приводит данные РБК Тюмень.

Средний заработок тюменских риелторов упал на 20% из-за снижения продаж. Сделок стало на 20-50% меньше.

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