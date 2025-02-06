Разрыв между зарплатами в Тюмени и Москве достиг 40% за год

По итогам 2024 года средний заработок в Тюмени составил 71 тыс. рублей, в Москве — 100 тыс. рублей, следует из данных сервиса «Зарплаты.ру». За год разница между ними увеличилась на 10%: с 30% в 2023 году до 40% в 2024 году. Для дефицитных специальностей разрыв вырос более, чем на 10%: с 26% до 37%. В Тюмени средний заработок для самых востребованных специалистов массового найма составил 63 тыс. рублей, а в Москве — 86 тыс. рублей.