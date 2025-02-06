НОВИКОМ представил бухгалтерскую отчетность по итогам 2024 года

Банк «НОВИКОМ», который получил аккредитацию во всех государственных системах льготного кредитования для своей отрасли, активно использует доступные меры государственной поддержки. Это позволяет снижать расходы на обслуживание кредитов и дает фирмам возможность направлять свои средства на инвестиционные проекты. Таким образом, компании получают возможности для выделения капитала на развитие.