НОВИКОМ представил бухгалтерскую отчетность по итогам 2024 года

Posted 6 февраля, 10:55
Published 6 февраля, 10:55
Modified 6 февраля, 10:55
Updated 6 февраля, 10:55
Чистая прибыль НОВИКОМа за последний год составила 30,6 миллиарда рублей.
Положительная динамика прошлого года стала возможна благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, диверсификации ресурсной базы, эффективному управлению ликвидностью и высокому уровню достаточности собственного капитал, пишет newstracker.ru.
Чистый процентный доход банка увеличился на 52,2% и составил 54,2 миллиарда рублей. Собственные капиталы выросли на 27,3%, поднявшись с 93,1 до 118,5 миллиардов рублей. Основную часть ресурсной базы составляют средства клиентов, общая сумма остатков на счетах которых достигла 891,8 миллиарда рублей.
В 2024 году НОВИКОМ продолжал поддерживать промышленный отечественный сектор, финансируя компании с целью их развития, внедрения новых технологий и проведения НИОКР.
Банк «НОВИКОМ», который получил аккредитацию во всех государственных системах льготного кредитования для своей отрасли, активно использует доступные меры государственной поддержки. Это позволяет снижать расходы на обслуживание кредитов и дает фирмам возможность направлять свои средства на инвестиционные проекты. Таким образом, компании получают возможности для выделения капитала на развитие.
Положительные результаты работы банка за прошлый год способствовали получению акционерами НОВИКОМа дивидендов в размере 5,7 миллиарда рублей. Государственная корпорация «Ростех», являющаяся основным акционером банка, планирует инвестировать эти средства в дальнейшее развитие российской промышленности и в реализацию ключевых государственных проектов.
Елена Георгиева, председатель правления НОВИКОМа, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России, отметила, что взвешенный подход к принятию решений и управление рисками помогли банку успешно преодолеть внешние вызовы и достичь роста показателей. Эти достижения подтверждают эффективность стратегии и стимулируют создание новых финансовых решений, поддерживающих масштабные промышленные компании и их сотрудников. НОВИКОМ, оставаясь надежным финансовым партнером, содействует укреплению технологического лидерства Российской Федерации.