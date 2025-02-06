Немецкая компания отказалась собирать электростанции в Тюменской области

Немецкая компания West-Ost Energie GmbH приостановила участие в проекте по производству газопоршневых установок в Тюменской области. Соглашение о сотрудничестве подписали в 2022 году. Стороны планировали вложить почти 95 млн рублей в проект, который должен был выдавать 4-6 готовых установок в год