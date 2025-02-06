Немецкая компания отказалась собирать электростанции в Тюменской области

Posted 6 февраля, 05:57
Published 6 февраля, 05:57
Modified 6 февраля, 05:59
Updated 6 февраля, 05:59
Немецкая компания West-Ost Energie GmbH приостановила участие в проекте по производству газопоршневых установок в Тюменской области. Соглашение о сотрудничестве подписали в 2022 году. Стороны планировали вложить почти 95 млн рублей в проект, который должен был выдавать 4-6 готовых установок в год
«Головное производство расположено в Берлине. На данный момент немецкая компания приостановила реализацию озвученных намерений создать производство и возможность дальнейшего развития на территории Тюменского района», — пояснили в информцентре правительства региона DK.RU.
Газопоршневые установки работают на основе двигателя внутреннего сгорания и могут вырабатывать как электричество, так и тепло.
Тюменская область вошла в топ самых инвестиционно-привлекательных регионов РФ. За год реализованы инвестпроекты на 185,3 млрд рублей.