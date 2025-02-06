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Posted 6 февраля, 05:57

Published 6 февраля, 05:57

Modified 6 февраля, 05:59

Updated 6 февраля, 05:59

Немецкая компания отказалась собирать электростанции в Тюменской области

Немецкая компания отказалась собирать электростанции в Тюменской области

6 февраля 2025, 05:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Инвестиции
Немецкий партнер передумал участвовать в проекте с инвестициями на 95 млн рублей. Запуск производства приостановлен.

Немецкая компания West-Ost Energie GmbH приостановила участие в проекте по производству газопоршневых установок в Тюменской области. Соглашение о сотрудничестве подписали в 2022 году. Стороны планировали вложить почти 95 млн рублей в проект, который должен был выдавать 4-6 готовых установок в год

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«Головное производство расположено в Берлине. На данный момент немецкая компания приостановила реализацию озвученных намерений создать производство и возможность дальнейшего развития на территории Тюменского района», — пояснили в информцентре правительства региона DK.RU.

Газопоршневые установки работают на основе двигателя внутреннего сгорания и могут вырабатывать как электричество, так и тепло.

Тюменская область вошла в топ самых инвестиционно-привлекательных регионов РФ. За год реализованы инвестпроекты на 185,3 млрд рублей.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюменская область#Промышленность#Инвестиции
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