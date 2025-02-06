Врач героически спасла тюменку, у которой трижды останавливалось сердце

Posted 6 февраля, 12:30
Published 6 февраля, 12:30
Modified 6 февраля, 13:01
Updated 6 февраля, 13:01
Фельдшер Ольга Кудряшова диагностировала острый инфаркт миокарда у пожилой женщины, которая жаловалась на сильные боли в груди, головокружение и тошноту. Отмечается, что состояние 69-летней женщины было критическим, у нее остановилось сердце.
Женщину направили в ОБ №1 в Тюмени. Ее сердце три раза останавливалось. Однако Ольга Кудряшова заводила его снова и снова, возвращая пациентку к жизни.
Сейчас женщина в порядке, она дома. Тем временем, на торжественном мероприятии, посвященном Году героев, Ольгу Кудряшову из Ялуторовска наградили.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской областной клинической больнице №2 пациентку после операции положили в коридоре медучреждения. В палату ее перевели спустя практически сутки.