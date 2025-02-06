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Posted 6 февраля, 12:30

Published 6 февраля, 12:30

Modified 6 февраля, 13:01

Updated 6 февраля, 13:01

Врач героически спасла тюменку, у которой трижды останавливалось сердце

Врач героически спасла тюменку, у которой трижды останавливалось сердце

6 февраля 2025, 12:30
Фото: 1MI.
Фельдшера скорой из Ялуторовска Ольгу Кудряшову наградили за спасение 69-летней женщины с инфарктом миокарда. Сегодня женщина чувствует себя удовлетворительно и находится дома.

Фельдшер Ольга Кудряшова диагностировала острый инфаркт миокарда у пожилой женщины, которая жаловалась на сильные боли в груди, головокружение и тошноту. Отмечается, что состояние 69-летней женщины было критическим, у нее остановилось сердце.

Женщину направили в ОБ №1 в Тюмени. Ее сердце три раза останавливалось. Однако Ольга Кудряшова заводила его снова и снова, возвращая пациентку к жизни.

Сейчас женщина в порядке, она дома. Тем временем, на торжественном мероприятии, посвященном Году героев, Ольгу Кудряшову из Ялуторовска наградили.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской областной клинической больнице №2 пациентку после операции положили в коридоре медучреждения. В палату ее перевели спустя практически сутки.

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