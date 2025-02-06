Еще денег и квартиру: оставшаяся в аварийном доме тюменка подала в суд на мэрию

Posted 6 февраля, 04:44
Published 6 февраля, 04:44
Modified 6 февраля, 09:47
Updated 6 февраля, 09:47
Единственная жительница расселенной многоэтажки на Бабарынке Лидия Вильманн через суд потребовала у тюменских властей обеспечить ее жильем. Получившие компенсацию за аварийную квартиру дочь и внук истицы присоединились к требованиям и попросили доплатить. Они сослались на то, что выплаченных мэрией денег не хватило на покупку нового жилья.
Центральный районный суд встал на сторону пенсионерки, но не ее дочери. Суд обязал мэрию обеспечить истца жильем как бывшего члена семьи собственника. Пенсионерке должны предоставить квартиру площадью не менее 56,9 кв. м в черте города на условиях социального найма. В увеличении суммы компенсации отказано.
Чиновники оспорили решение суда, но Тюменский областной суд признал его законным и обоснованным и оставил без изменений, пишет 72.ru.
«Наш Город» рассказывал историю тюменки, которая была вынуждена жить в аварийном доме без отопления, но с крысами. Глава Следственного комитета заинтересовался этой ситуацией и поручил провести полную проверку.