Еще денег и квартиру: оставшаяся в аварийном доме тюменка подала в суд на мэрию

Единственная жительница расселенной многоэтажки на Бабарынке Лидия Вильманн через суд потребовала у тюменских властей обеспечить ее жильем. Получившие компенсацию за аварийную квартиру дочь и внук истицы присоединились к требованиям и попросили доплатить. Они сослались на то, что выплаченных мэрией денег не хватило на покупку нового жилья.