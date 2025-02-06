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Posted 6 февраля, 06:24

Published 6 февраля, 06:24

Modified 6 февраля, 06:26

Updated 6 февраля, 06:26

Энергетики СУЭНКО подключили к электросетям село Тугалово в Тюменской области

Энергетики СУЭНКО подключили к электросетям село Тугалово в Тюменской области

6 февраля 2025, 06:24
Фото: Игорь Лупашко.
В одном из труднодоступных населенных пунктов региона, расположенном в 472 км от Тюмени, появилось централизованное электроснабжение. До этого жители села Тугалово Уватского района получали электроэнергию от дизельной станции, и долгое время — с ограничением во времени и мощности.

Последние 13 лет электроэнергию для села на левом берегу Иртыша вырабатывали дизель-генераторные установки СУЭНКО. В начале проекта свет был доступен жителям всего несколько часов в сутки, а с 2017 года стал круглосуточным. Накануне специалисты Тобольского филиала СУЭНКО завершили в селе масштабное сетевое строительство и подключили жителей к постоянной линии электропередачи.

Раньше на весь поселок хватало одного генератора на 100 кВт, расход электроэнергии был небольшим. Но с приходом СУЭНКО люди поставили котлы, бойлеры, холодильники. Еще большие перспективы надежности в электроснабжении замерцали тогда, когда нефтяники построили ЛЭП через Иртыш, — рассказал мастер Тугаловского участка генерации электроэнергии СУЭНКО Игорь Пуртов.

Строительство электросетевой инфраструктуры предстояло с нуля. Учитывали и сложную логистику, и особенности ландшафта. В болотистой местности энергетики «прокалывали» почву на глубину до 3 метров, куда укладывали две кабельные линии от подстанции «Сургутнефтегаза». Для воздушных линий внутри поселка были установлены 94 опоры, каждую из которых приходилось транспортировать отдельно из-за ограниченной нагрузки на переправу. Новая трансформаторная подстанция и 12,5 км построенных воздушно-кабельных линий 6 кВ обеспечили электроснабжением от основной сети почти 200 человек и 3 социально-значимых объекта, в числе которых школа, детский сад и водонапорная башня.

Фото: Игорь Лупашко

Запуск подстанции прошел 6 февраля при участии главы Уватского района Вячеслава Елизарова. Вместе с директором Тобольского филиала СУЭНКО Владимиром Кидло они успешно ввели объект в эксплуатацию.

Бытовая нагрузка со временем вырастет. Возможно, появятся промышленные потребители. Это значимое событие не только для жителей поселка, но и для компании. 13 лет назад мы впервые зашли на эту территорию и начали обслуживание электростанции, а сегодня с нуля провели сюда стабильное энергоснабжение, — прокомментировал событие директор СУЭНКО Данил Анучин.

Отметим, в настоящее время в поселке полностью завершены мероприятия по технологическому присоединению жилых домов и административных зданий к электрическим сетям. Всего суммарно подключено 108 объектов. Работы прошли в рамках реализации инвестиционной программы СУЭНКО.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#СУЭНКО#Электроснабжение#Инвестиционная программа
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