Энергетики СУЭНКО подключили к электросетям село Тугалово в Тюменской области

Строительство электросетевой инфраструктуры предстояло с нуля. Учитывали и сложную логистику, и особенности ландшафта. В болотистой местности энергетики «прокалывали» почву на глубину до 3 метров, куда укладывали две кабельные линии от подстанции «Сургутнефтегаза». Для воздушных линий внутри поселка были установлены 94 опоры, каждую из которых приходилось транспортировать отдельно из-за ограниченной нагрузки на переправу. Новая трансформаторная подстанция и 12,5 км построенных воздушно-кабельных линий 6 кВ обеспечили электроснабжением от основной сети почти 200 человек и 3 социально-значимых объекта, в числе которых школа, детский сад и водонапорная башня.