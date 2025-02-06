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Posted 6 февраля, 12:29

Published 6 февраля, 12:29

Modified 6 февраля, 12:29

Updated 6 февраля, 12:29

Ефимов: В Пресненском районе Москвы построят деловое пространство по программе КРТ

Ефимов: В Пресненском районе Москвы построят деловое пространство по программе КРТ

6 февраля 2025, 12:29
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На официальном правительственном сайте Москвы был опубликован проект решения о реорганизации двух земельных участков в Пресненском районе в рамках программы КРТ. Об этом информировал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно предоставленной информации, на территории площадью почти 2,5 гектара планируется возвести 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в проект составят 81,4 миллиарда рублей, а ежегодные отчисления в городской бюджет ожидаются в размере 6,2 миллиарда рублей. Ефимов отметил, что благодаря проекту будет создано 15,3 тысячи новых рабочих мест в столице. Об этом пишет mos.ru.

Эти участки находятся в непосредственной близости от станции Тестовская первого Московского центрального диаметра и Третьего транспортного кольца.

По проекту на участках построят административно-деловой комплекс переменной этажности площадью 180 тысяч квадратных метров, внутри которого будут размещены магазины, офисы банков, рестораны и кафе, аптеки, спортивные залы. Рядом появится многоуровневая парковка площадью 20 тысяч квадратных метров. Для улучшения инфраструктуры запланировано благоустройство территорий и создание новых дорог, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы КРТ на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков создают многофункциональные жилые кварталы. В настоящий момент в Москве на разных этапах разработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Работа ведется по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина.

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