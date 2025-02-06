Ефимов: В Пресненском районе Москвы построят деловое пространство по программе КРТ

Согласно предоставленной информации, на территории площадью почти 2,5 гектара планируется возвести 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в проект составят 81,4 миллиарда рублей, а ежегодные отчисления в городской бюджет ожидаются в размере 6,2 миллиарда рублей. Ефимов отметил, что благодаря проекту будет создано 15,3 тысячи новых рабочих мест в столице. Об этом пишет mos.ru.