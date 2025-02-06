Человек погиб в ночном пожаре в тюменском селе

Posted 6 февраля, 03:51
Published 6 февраля, 03:51
Modified 6 февраля, 04:32
Updated 6 февраля, 04:32
К приезду пожарных весь дом полыхал. Находившегося внутри человека спасти не удалось.
Пожар случился в частном доме деревне Песчаное Казанского района. Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области выехали сразу, как получили сигнал — вскоре после полуночи. Но когда прибыли на место, весь дом полыхал, пламя вырывалось наружу.
«Пожар ликвидирован на площади 64 квадратных метра. К сожалению, погиб один человек», — сообщили в главке МЧС.
Специалисты работают на месте происшествия, чтобы выяснить причину возгорания. Ведется проверка по факту гибели человека. В Противопожарной службе Тюменской области назвали предварительную причину пожара — короткое замыкание.
Накануне 67-летний мужчина стал жертвой пожара в двухквартирном доме в Вагайском районе. Его тело нашли во время проверки здания после того, как потушили огонь.