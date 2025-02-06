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Posted 6 февраля, 03:51

Published 6 февраля, 03:51

Modified 6 февраля, 04:32

Updated 6 февраля, 04:32

Человек погиб в ночном пожаре в тюменском селе

Человек погиб в ночном пожаре в тюменском селе

6 февраля 2025, 03:51
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области.
К приезду пожарных весь дом полыхал. Находившегося внутри человека спасти не удалось.

К приезду пожарных весь дом полыхал. Находившегося внутри человека спасти не удалось.

Пожар случился в частном доме деревне Песчаное Казанского района. Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области выехали сразу, как получили сигнал — вскоре после полуночи. Но когда прибыли на место, весь дом полыхал, пламя вырывалось наружу.

«Пожар ликвидирован на площади 64 квадратных метра. К сожалению, погиб один человек», — сообщили в главке МЧС.
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Специалисты работают на месте происшествия, чтобы выяснить причину возгорания. Ведется проверка по факту гибели человека. В Противопожарной службе Тюменской области назвали предварительную причину пожара — короткое замыкание.

Накануне 67-летний мужчина стал жертвой пожара в двухквартирном доме в Вагайском районе. Его тело нашли во время проверки здания после того, как потушили огонь.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Пожар
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