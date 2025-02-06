Бюрократия мешает любви? Почему тюменский депутат не может взять двойную фамилию

Для решения проблемы сотрудники ЗАГСа предложили Ксении Горячевой вернуться к этому вопросу после бракосочетания, что не устроило парламентария. Она намерена со своей командой обновить устаревший механизм, для этого она уже разбирает юридические нюансы.