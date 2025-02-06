Бюрократия мешает любви? Почему тюменский депутат не может взять двойную фамилию

Posted 6 февраля, 16:11
Published 6 февраля, 16:11
Modified 6 февраля, 18:46
Updated 6 февраля, 18:46
Депутат Государственной думы партии «Новые люди» Ксения Горячева приняла решение выйти замуж за своего жениха. В своем телеграм-канале тюменка поделилась, что во время подачи заявления в ЗАГС, она столкнулась с некоторыми нюансами.
Как оказалось, политик намерена взять двойную фамилию — свою и будущего супруга, но из-за бюрократизма этого сделать не может.
«Я хочу сохранить свою фамилию и добавить фамилию мужа, а он хочет оставить свою. Логично? Логично. Возможно? Нет!», — сетует чиновница.
Для решения проблемы сотрудники ЗАГСа предложили Ксении Горячевой вернуться к этому вопросу после бракосочетания, что не устроило парламентария. Она намерена со своей командой обновить устаревший механизм, для этого она уже разбирает юридические нюансы.
Горячева предложила подписчикам поделиться в комментариях, как они решали этот вопрос при регистрации брака. Многие отметили, что в данном случае Ксения могла бы оставить свою фамилию, чтобы избежать проблем с законодательством.
Ранее Ксения Горячева высказалась о скандальной песне «Сигма Бой». Политик считает трек феноменальным, который смог повторить успех группы «Тату».