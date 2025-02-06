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Posted 6 февраля, 16:11

Published 6 февраля, 16:11

Modified 6 февраля, 18:46

Updated 6 февраля, 18:46

Тюменский депутат Ксения Горячева столкнулась с бюрократизмом в ЗАГСе

Бюрократия мешает любви? Почему тюменский депутат не может взять двойную фамилию

6 февраля 2025, 16:11
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменский депутат Ксения Горячева столкнулась с бюрократизмом в ЗАГСе

Сюжет
ЗАГС
Тюменский депутат Ксения Горячева планирует упростить процедуру получения двойной фамилии, после вступления в брак. Об этом она задумалась, когда подала заявление в ЗАГС со своим женихом.

Депутат Государственной думы партии «Новые люди» Ксения Горячева приняла решение выйти замуж за своего жениха. В своем телеграм-канале тюменка поделилась, что во время подачи заявления в ЗАГС, она столкнулась с некоторыми нюансами.

Как оказалось, политик намерена взять двойную фамилию — свою и будущего супруга, но из-за бюрократизма этого сделать не может.

«Я хочу сохранить свою фамилию и добавить фамилию мужа, а он хочет оставить свою. Логично? Логично. Возможно? Нет!», — сетует чиновница.

Для решения проблемы сотрудники ЗАГСа предложили Ксении Горячевой вернуться к этому вопросу после бракосочетания, что не устроило парламентария. Она намерена со своей командой обновить устаревший механизм, для этого она уже разбирает юридические нюансы.

Горячева предложила подписчикам поделиться в комментариях, как они решали этот вопрос при регистрации брака. Многие отметили, что в данном случае Ксения могла бы оставить свою фамилию, чтобы избежать проблем с законодательством.

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Ранее Ксения Горячева высказалась о скандальной песне «Сигма Бой». Политик считает трек феноменальным, который смог повторить успех группы «Тату».

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