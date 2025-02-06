Бензин снова подскочил в цене в Тюменской области

Рост цен оказался средним в сравнении с другими регионами РФ. По росту цен на бензин марки АИ-95 Тюмень оказалась на 47-м месте, на бензин марки АИ-92 — на 21-м месте. Дизтопливо дорожало слабо — 57-е место по рейтингу роста цен по стране.