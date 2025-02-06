Бензин снова подскочил в цене в Тюменской области

Posted 6 февраля, 09:17
Published 6 февраля, 09:17
Modified 6 февраля, 09:19
Updated 6 февраля, 09:19
По данным сервиса Fuelprices, на 3 февраля цены на топливо в Тюмени установились на следующем уровне. Литр бензина марки АИ-95 стоил 60,22 рубля (+0,33%), АИ-92 — 54,52 рубля (+0,04%), дизтопливо — 70,62 рубля (-0,2%).
Рост цен оказался средним в сравнении с другими регионами РФ. По росту цен на бензин марки АИ-95 Тюмень оказалась на 47-м месте, на бензин марки АИ-92 — на 21-м месте. Дизтопливо дорожало слабо — 57-е место по рейтингу роста цен по стране.
За год бензин подорожал на 11,2%, следует из данных Тюменьстата.
«Цены на бензин автомобильный выросли на 11,2%, на дизельное топливо — на 9,1%», — говорится в отчете, с которым ознакомился «Наш Город».
В конце января стоимость литра АИ-95 в Тюмени превысила 60 рублей. Литр АИ-95 в Тюмени тогда стоил 60,02 рубля.