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Posted 6 февраля, 09:17

Published 6 февраля, 09:17

Modified 6 февраля, 09:19

Updated 6 февраля, 09:19

Бензин снова подскочил в цене в Тюменской области

Бензин снова подскочил в цене в Тюменской области

6 февраля 2025, 09:17
Фото: 1MI.
Топливо дорожает в регионе день ото дня: за неделю некоторые марки бензина прибавили в цене по 20 копеек.

По данным сервиса Fuelprices, на 3 февраля цены на топливо в Тюмени установились на следующем уровне. Литр бензина марки АИ-95 стоил 60,22 рубля (+0,33%), АИ-92 — 54,52 рубля (+0,04%), дизтопливо — 70,62 рубля (-0,2%).

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Рост цен оказался средним в сравнении с другими регионами РФ. По росту цен на бензин марки АИ-95 Тюмень оказалась на 47-м месте, на бензин марки АИ-92 — на 21-м месте. Дизтопливо дорожало слабо — 57-е место по рейтингу роста цен по стране.

За год бензин подорожал на 11,2%, следует из данных Тюменьстата.

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«Цены на бензин автомобильный выросли на 11,2%, на дизельное топливо — на 9,1%», — говорится в отчете, с которым ознакомился «Наш Город».

В конце января стоимость литра АИ-95 в Тюмени превысила 60 рублей. Литр АИ-95 в Тюмени тогда стоил 60,02 рубля.

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#Марина Коржина#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Бензин
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