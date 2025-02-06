Базовый набор продуктов для тюменцев рекордно подорожал

Posted 6 февраля, 02:40
Published 6 февраля, 02:40
Modified 6 февраля, 02:42
Updated 6 февраля, 02:42
В декабре 2024 года базовый набор продуктов обошелся тюменцам в рекордные 7,4 тыс. рублей. Предыдущий максимум установлен в июле прошлого года на уровне 7,1 тыс. рублей, следует из данных Тюменьстата. И это с учетом сезонного снижения цен в августе и сентябре. Также стоимость минимального набора продуктов в Тюменской области на 4% превысила средний по стране уровень.
Порядка 60% наименований продуктов в магазинах Тюменской области дороже, чем в других регионах. Остальные — немного дешевле, пояснил доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков.
«В зимний период традиционно более высокие цены на овощи и фрукты. Это сказывается в том числе на продовольственной инфляции. Кроме того, слабеющий курс рубля выступает как проинфляционный фактор. Скорее всего, цены продолжат расти», — поделился он прогнозом с РБК Тюмень.
Аналитики спрогнозировали, что цены на продукты снова вырастут в феврале в среднем на 10-15%. Причинами станут инфляция, колебания курса рубля и рост цен на производство. Против тюменцев также сыграет зима: в это время года цены традиционно ползут вверх.