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Posted 6 февраля, 02:40

Published 6 февраля, 02:40

Modified 6 февраля, 02:42

Updated 6 февраля, 02:42

Базовый набор продуктов для тюменцев рекордно подорожал

Базовый набор продуктов для тюменцев рекордно подорожал

6 февраля 2025, 02:40
Фото: 1MI.
Минимальный набор продуктов питания в Тюменской области за полгода подорожал на 3,4% и достиг рекордной стоимости. И цены продолжат расти.

В декабре 2024 года базовый набор продуктов обошелся тюменцам в рекордные 7,4 тыс. рублей. Предыдущий максимум установлен в июле прошлого года на уровне 7,1 тыс. рублей, следует из данных Тюменьстата. И это с учетом сезонного снижения цен в августе и сентябре. Также стоимость минимального набора продуктов в Тюменской области на 4% превысила средний по стране уровень.

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Порядка 60% наименований продуктов в магазинах Тюменской области дороже, чем в других регионах. Остальные — немного дешевле, пояснил доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков.

«В зимний период традиционно более высокие цены на овощи и фрукты. Это сказывается в том числе на продовольственной инфляции. Кроме того, слабеющий курс рубля выступает как проинфляционный фактор. Скорее всего, цены продолжат расти», — поделился он прогнозом с РБК Тюмень.
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Аналитики спрогнозировали, что цены на продукты снова вырастут в феврале в среднем на 10-15%. Причинами станут инфляция, колебания курса рубля и рост цен на производство. Против тюменцев также сыграет зима: в это время года цены традиционно ползут вверх.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Продукты
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