Базовый набор продуктов для тюменцев рекордно подорожал

В декабре 2024 года базовый набор продуктов обошелся тюменцам в рекордные 7,4 тыс. рублей. Предыдущий максимум установлен в июле прошлого года на уровне 7,1 тыс. рублей, следует из данных Тюменьстата. И это с учетом сезонного снижения цен в августе и сентябре. Также стоимость минимального набора продуктов в Тюменской области на 4% превысила средний по стране уровень.