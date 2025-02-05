Забрали для свадьбы: среди похитителей тюменской школьницы была мать «жениха»

Posted 5 февраля, 05:19
Published 5 февраля, 05:19
Modified 5 февраля, 05:25
Updated 5 февраля, 05:25
Близкая родственница пропавшей школьницы Саши поделилась ее рассказом о событиях, прогремевших на всю страну. Молодые люди переписывались в приложении и договорились познакомиться. Школьница думала, что встретит возлюбленного на остановке и они просто поговорят.
Оказалось, парень был настроен куда серьезнее девушки — он планировал увезти подругу и сыграть свадьбу. Он приехал с двумя женщинами, одна из которых — его мать. Подруги Саши видели этих женщин и русского мужчину за рулем машины. Парень втолкнул юную тюменку в салон автомобиля.
«Он ее толкнул, и женщины ее схватили. Саша рассказала, что в Саратове их вместе держали в полиции. И они на жалость давили, говорили, что у одной 11 детей, у другой — трое. Просили заявление забрать, сказать, что они только вдвоем сбежали, а как вдвоем, если там еще эти женщины были?» — рассказала родственница 72.RU.
Женщина объяснила, что парень и женщины были из влахов, цыганской этнической группы. По ее словам, они воруют русских девушек, потому что за соплеменниц нужно отдать большой калым, а платить за невесту не хотят.
Родственница пропавшей Саши заявила, что семья будут добиваться справедливости и наказания для тех, кто увез девочку.
Накануне следователи рассказали официальную версию событий. Девочка вела романтическую переписку с подростком из Волгоградской области и соврала о своем возрасте, написав, что ей 16 лет. Парень без ведома родителей взял деньги и на такси поехал за возлюбленной в тюменский поселок.
Родители парня узнали о его поступке и бросились вдогонку. Когда они перехватили влюбленную парочку, то намеревались отвезти девочку домой, но их остановили сотрудники ГАИ.