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Posted 5 февраля, 05:19

Published 5 февраля, 05:19

Modified 5 февраля, 05:25

Updated 5 февраля, 05:25

Пропавшую школьницу из тюменского поселка насильно везли на цыганскую свадьбу

Забрали для свадьбы: среди похитителей тюменской школьницы была мать «жениха»

5 февраля 2025, 05:19
Фото: 1MI.

Пропавшую школьницу из тюменского поселка насильно везли на цыганскую свадьбу

«Жених» приехал за невестой в тюменский поселок Княжево вместе с родней. До этого 13-летняя девочка не знала, что ее насильно увезут выходить замуж.

Близкая родственница пропавшей школьницы Саши поделилась ее рассказом о событиях, прогремевших на всю страну. Молодые люди переписывались в приложении и договорились познакомиться. Школьница думала, что встретит возлюбленного на остановке и они просто поговорят.

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Оказалось, парень был настроен куда серьезнее девушки — он планировал увезти подругу и сыграть свадьбу. Он приехал с двумя женщинами, одна из которых — его мать. Подруги Саши видели этих женщин и русского мужчину за рулем машины. Парень втолкнул юную тюменку в салон автомобиля.

«Он ее толкнул, и женщины ее схватили. Саша рассказала, что в Саратове их вместе держали в полиции. И они на жалость давили, говорили, что у одной 11 детей, у другой — трое. Просили заявление забрать, сказать, что они только вдвоем сбежали, а как вдвоем, если там еще эти женщины были?» — рассказала родственница 72.RU.

Женщина объяснила, что парень и женщины были из влахов, цыганской этнической группы. По ее словам, они воруют русских девушек, потому что за соплеменниц нужно отдать большой калым, а платить за невесту не хотят.

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Родственница пропавшей Саши заявила, что семья будут добиваться справедливости и наказания для тех, кто увез девочку.

Накануне следователи рассказали официальную версию событий. Девочка вела романтическую переписку с подростком из Волгоградской области и соврала о своем возрасте, написав, что ей 16 лет. Парень без ведома родителей взял деньги и на такси поехал за возлюбленной в тюменский поселок.

Родители парня узнали о его поступке и бросились вдогонку. Когда они перехватили влюбленную парочку, то намеревались отвезти девочку домой, но их остановили сотрудники ГАИ.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Цыгане
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