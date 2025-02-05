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Posted 5 февраля, 11:33

Published 5 февраля, 11:33

Modified 5 февраля, 11:42

Updated 5 февраля, 11:42

Во имя любви горожан глава Тобольска Вагин устроит рок-концерт

Во имя любви горожан глава Тобольска Вагин устроит рок-концерт

5 февраля 2025, 11:33
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Концерт
Глава Тобольска Петр Вагин все отчаяннее пытается найти попытки понравиться горожанам. Еще одна идея пришла градоначальнику пришла в голову недавно — рок-концерт.

Как сообщает телеграм — канал «Погоны и Галстуки», Вагин планирует большой концерт в центре города, при этом с именитыми приглашенными звездами. Конкретные даты пока неизвестны, примерно — это июль или август. При этом, сообщается, что этот концерт — не пустые слова, Вагин настроен решительно, поскольку хочет, чтобы жители города его полюбили и у них было мероприятие, которое ассоциируется только с ним.

При этом направление концерта очевидно, Вагин — фанат рок-музыки, часто слушает Сектор газа, Наутилус Помпилиус, Чайф. Если концерт состоится и возымеет успех, то возможно, станет традиционным.

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#Александр Смирнов#Общество#Рок-концерт#Концерт
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