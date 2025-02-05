Во имя любви горожан глава Тобольска Вагин устроит рок-концерт

Как сообщает телеграм — канал «Погоны и Галстуки», Вагин планирует большой концерт в центре города, при этом с именитыми приглашенными звездами. Конкретные даты пока неизвестны, примерно — это июль или август. При этом, сообщается, что этот концерт — не пустые слова, Вагин настроен решительно, поскольку хочет, чтобы жители города его полюбили и у них было мероприятие, которое ассоциируется только с ним.