Вместо тысячи слов. Быстрые и изящные рецепты для романтического ужина 14 февраля

Противень или форму для запекания застилаем фольгой и выкладываем овощи: вниз кабачок, затем морковь, затем сладкий перец. Стараемся, чтобы овощная подушка получилась как раз под размер рыбных кусочков. Поливаем овощи маринадом, кладем сверху семгу и снова поливаем. Теперь заворачиваем края фольги и защипываем, чтобы маринад и сок не вытекали во время готовки. Каждый кусочек заворачиваем в отдельный конверт. Ставим противень с конвертиками в разогретую до 180 градусов духовку на 7—10 минут.