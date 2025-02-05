Вместо тысячи слов. Быстрые и изящные рецепты для романтического ужина 14 февраля

Posted 5 февраля, 11:07
Published 5 февраля, 11:07
Modified 5 февраля, 11:20
Updated 5 февраля, 11:20
Первыми атмосферу ужина на двоих создают закуски. Насыщенным или нежным вкусом они добавят очарования и удовольствия свиданию. Предлагаем несколько вариантов закусок, что можно приготовить на романтический ужин.
Вам понадобится:
Мясистый помидор — 1 шт.
Базилик — 1 веточка.
Моцарелла — 100 г.
Оливковое масло — 1 ст. л.
Бальзамический уксус — 1 ст. л.
Поскольку моцарелла — это рассольный сыр, осторожно добавляйте соль, чтобы не пересолить. Подготовка займет не больше 5 мин., а готовка — около 15 мин.
Моем помидор и удаляем мягкую часть с семенами, чтобы закуска не была водянистой. Режем помидор и сыр на небольшие кусочки. Накалываем на шпажку в таком порядке: помидор, листик базилика, моцарелла, чтобы сыр получился в самом низу. Готовые канапе сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Еще быстрее можно собрать сырную тарелку с добавлением лосося и ветчины. Такая закуска позволит собрать любимые вкусы и, возможно, найти новые интересные сочетания.
Вам понадобится:
Французский мини-багет — 2 шт.
Ветчина из индейки — 250 г.
Микс орехов и сухофруктов — 80 г.
Мед — 28 г.
Слабосоленый лосось — 120 г.
По 100 г сыров, которые любите вы и ваша половинка.
Багеты целиком отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут, чтобы получилась корочка. Разрезаем наискосок на несколько ломтиков и укладываем на сервировочную доску. В одну пиалу наливаем мед, в другую высыпаем смесь орехов и сухофруктов. Лосось нарезаем тонкими ломтиками и укладываем его мягкими волнами. Ветчину режем средними кубиками и кладем на другой край доски, подальше от рыбы. Сыры нарезаем произвольно в зависимости от вида, стараясь, чтобы кусочки не слишком сильно отличались по размеру.
Если вам и вашей половинке больше нравятся горячие закуски, предлагаем приготовить жюльен с курицей. Блюдо простое, но его нежный вкус понравится и сдержанным мужчинам, и нежным дамам.
Вам понадобится:
Куриное филе — 400 г
Шампиньоны — 300 г
Лук — 100 г
Сливки 20% — 200 мл
Сыр твердый — 150 г
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Время подготовки: 5 мин. Время готовки: 45 мин.
Нарезаем куриное филе небольшими кубиками и обжариваем несколько минут до полуготовности. К нему добавим мелко нарезанный лук и пожарим еще 3-4 минуты. Грибы лучше порезать крупно, чтобы после обжаривания они стали одного размера с остальными кусочками. Добавляем грибочки к курице и ждем, пока выпарится влага. Не забываем помешивать.
Теперь солим и перчим по вкусу, оставляем на сковороде еще на 5 минут. Затем можно действовать двумя путями. Выложить смесь продуктов в форму для запекания, залить сливками, посыпать сыром и отправить в прогретую до 180 градусов духовку минут на 15. Или добавить сливки прямо в сковороду, прогреть и посыпать тертым сыром. После этого накрыть крышкой и подождать минут 5-7, пока сыр расплавится.
Чтобы вы не гадали, что приготовить на романтический ужин и не стоять у плиты часами, предлагаем пару простых рецептов. Большую часть времени вы будете свободны и сможете заняться закусками или подготовкой к свиданию.
Вам понадобится:
Семга — 400-500 г.
Кабачки — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Перец болгарский (красный) -небольшой кусочек.
Чеснок — 2 зубчика.
Петрушка — веточка.
Вино белое (сухое) -1 ст.
Соевый соус — 3 ст. л.
Масло оливковое — 4 ст. л.
Специи и соль по вкусу.
На подготовку продуктов уйдет 15 минут, а на приготовление самого блюда — 10 минут. Убираем с семги кожу и косточки, разрезаем на два кусочка, солим, добавляем специи и кладем в сторонку пропитаться. Половину болгарского перца, лук, зелень петрушки и чеснок мелко рубим, слегка солим, добавляем вино, масло и соевый соус. Это маринад, который придаст блюду пикантный вкус. Морковь и кабачок нарезаем кружочками, вторую половину перца — соломкой.
Противень или форму для запекания застилаем фольгой и выкладываем овощи: вниз кабачок, затем морковь, затем сладкий перец. Стараемся, чтобы овощная подушка получилась как раз под размер рыбных кусочков. Поливаем овощи маринадом, кладем сверху семгу и снова поливаем. Теперь заворачиваем края фольги и защипываем, чтобы маринад и сок не вытекали во время готовки. Каждый кусочек заворачиваем в отдельный конверт. Ставим противень с конвертиками в разогретую до 180 градусов духовку на 7—10 минут.
Если ваш партнер не любит рыбу, или вы переборщили с закусками, можно приготовить на романтический ужин для двоих более легкое блюдо — запечь баклажаны с сыром и помидорами.
Вам понадобится:
Ингредиенты:
Баклажаны — 2 шт.
Помидоры — 3 шт.
Чеснок — 3 зубчика.
Петрушка — 5 веточек.
Сыр твердый — 200 г
Сметана — 3 ст. л.
Растительное масло — 1 ч. л.
Соль, перец по вкусу
Моем баклажаны, насухо вытираем, обрезаем хвостики. Баклажаны нарезаем вдоль пластами не толще 1 см. Кладем на тарелку, солим и на полчаса забываем о них. Выложить на тарелку, посолить и оставить на полчаса.
За это время уберем с помидоров кожицу, плодоножку и нарежем очень мелкими кубиками. Измельчаем чеснок, петрушку, а сыр натираем на мелкой терке. Теперь в глубокой миске смешиваем все это со сметаной — такая смесь послужит и соусом, и топингом для блюда.
Смазываем противень растительным маслом или застилаем фольгой и выкладываем пласты баклажан. Обильно смазываем каждый готовым соусом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Проверить готовность просто: на блюде должна появиться золотистая корочка.
Без десерта не обойдется ни один романтический ужин на двоих, что приготовить быстро, ловите подсказки. Предлагаем легкие варианты, которые не заставят беспокоиться о фигуре.
Вам понадобится:
Клубника — 200 г.
Ванильное мороженое — 200 г.
Песочное печенье — 60 г.
Сахар — 3 ст. л.
Процесс приготовления — самый простой, просто красиво уложим все слоями в креманки или широкие бокалы, так будет смотреться еще оригинальнее! Главное перебрать и хорошо вымыть клубнику. Ягоды взбиваем с сахаром до состояния пюре, а печень толчем в крошку. На дно креманок укладываем сначала слой печенья, потом клубничное пюре, и сверху — мороженое. Повторяем, пока креманка не заполнится. Сверху десерт можно украсить половинкой ягоды клубники или листиком мяты.
Второй вариант для тех, кто не любит клубнику. Нежная панакота с соусом из манго и мандарина станет отличным завершением ужина.
Вам понадобится:
Агар-агар — 2 г.
Сироп топинамбура — 40 г
Кокосовое молоко — 500 мл.
Манговое пюре — 330 г.
Мандарин — 1 шт.
Сироп можно заменить двумя чайными ложками сахара. Добавляем его в кокосовое молоко, подогреваем, добавляем агар-агар. Смесь нужно довести до кипения, но постоянно помешивая. Затем убираем с огня и остужаем. Разливаем теплое кокосовое молоко в формочки и отправляем в холодильник на 1 час.
Перед подачей поливаем готовую панакоту соусом. Готовим его так: мандарин пробиваем в блендере, процеживаем, чтобы остался только сок. Смешиваем с манговым пюре в такой пропорции, чтобы соус получился не слишком жидким, и взбиваем. Доставать десерт из холодильника лучше минут за 5-10 до подачи, чтобы он не потерял форму.
С таким ужином вам обеспечено прекрасное настроение, и останутся силы, чтобы уделить внимание друг другу. Ведь не придется полня стоять у плиты, и хватит времени принарядиться для романтического ужина.
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