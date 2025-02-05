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Posted 5 февраля, 11:07

Published 5 февраля, 11:07

Modified 5 февраля, 11:20

Updated 5 февраля, 11:20

14 февраля — праздник всех влюбленных.

Вместо тысячи слов. Быстрые и изящные рецепты для романтического ужина 14 февраля

5 февраля 2025, 11:07
Фото: Изображение Midjourney. 14 февраля — праздник всех влюбленных.

Тюменцам рассказали, что приготовить на романтический ужин к 14 февраля

Собрали пять простых рецептов, которые точно понравятся вашей второй половинке. Они помогут не проводить много времени на кухне и приготовить романтический ужин быстро.

Закуски

Первыми атмосферу ужина на двоих создают закуски. Насыщенным или нежным вкусом они добавят очарования и удовольствия свиданию. Предлагаем несколько вариантов закусок, что можно приготовить на романтический ужин.

Канапе в итальянском стиле

Вам понадобится:

Мясистый помидор — 1 шт.

Базилик — 1 веточка.

Моцарелла — 100 г.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Поскольку моцарелла — это рассольный сыр, осторожно добавляйте соль, чтобы не пересолить. Подготовка займет не больше 5 мин., а готовка — около 15 мин.

Моем помидор и удаляем мягкую часть с семенами, чтобы закуска не была водянистой. Режем помидор и сыр на небольшие кусочки. Накалываем на шпажку в таком порядке: помидор, листик базилика, моцарелла, чтобы сыр получился в самом низу. Готовые канапе сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Сырная тарелка
Сырная тарелка. Фото: Freepik

Сырная тарелка

Еще быстрее можно собрать сырную тарелку с добавлением лосося и ветчины. Такая закуска позволит собрать любимые вкусы и, возможно, найти новые интересные сочетания.

Вам понадобится:

Французский мини-багет — 2 шт.

Ветчина из индейки — 250 г.

Микс орехов и сухофруктов — 80 г.

Мед — 28 г.

Слабосоленый лосось — 120 г.

По 100 г сыров, которые любите вы и ваша половинка.

Багеты целиком отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут, чтобы получилась корочка. Разрезаем наискосок на несколько ломтиков и укладываем на сервировочную доску. В одну пиалу наливаем мед, в другую высыпаем смесь орехов и сухофруктов. Лосось нарезаем тонкими ломтиками и укладываем его мягкими волнами. Ветчину режем средними кубиками и кладем на другой край доски, подальше от рыбы. Сыры нарезаем произвольно в зависимости от вида, стараясь, чтобы кусочки не слишком сильно отличались по размеру.

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Жюльен с курицей и грибами

Если вам и вашей половинке больше нравятся горячие закуски, предлагаем приготовить жюльен с курицей. Блюдо простое, но его нежный вкус понравится и сдержанным мужчинам, и нежным дамам.

Вам понадобится:

Куриное филе — 400 г

Шампиньоны — 300 г

Лук — 100 г

Сливки 20% — 200 мл

Сыр твердый — 150 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Время подготовки: 5 мин. Время готовки: 45 мин.

Нарезаем куриное филе небольшими кубиками и обжариваем несколько минут до полуготовности. К нему добавим мелко нарезанный лук и пожарим еще 3-4 минуты. Грибы лучше порезать крупно, чтобы после обжаривания они стали одного размера с остальными кусочками. Добавляем грибочки к курице и ждем, пока выпарится влага. Не забываем помешивать.

Теперь солим и перчим по вкусу, оставляем на сковороде еще на 5 минут. Затем можно действовать двумя путями. Выложить смесь продуктов в форму для запекания, залить сливками, посыпать сыром и отправить в прогретую до 180 градусов духовку минут на 15. Или добавить сливки прямо в сковороду, прогреть и посыпать тертым сыром. После этого накрыть крышкой и подождать минут 5-7, пока сыр расплавится.

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Горячее

Чтобы вы не гадали, что приготовить на романтический ужин и не стоять у плиты часами, предлагаем пару простых рецептов. Большую часть времени вы будете свободны и сможете заняться закусками или подготовкой к свиданию.

Запеченная семга
Запеченная семга. Фото: Freepik

Семга на овощной подушке

Вам понадобится:

Семга — 400-500 г.

Кабачки — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Перец болгарский (красный) -небольшой кусочек.

Чеснок — 2 зубчика.

Петрушка — веточка.

Вино белое (сухое) -1 ст.

Соевый соус — 3 ст. л.

Масло оливковое — 4 ст. л.

Специи и соль по вкусу.

На подготовку продуктов уйдет 15 минут, а на приготовление самого блюда — 10 минут. Убираем с семги кожу и косточки, разрезаем на два кусочка, солим, добавляем специи и кладем в сторонку пропитаться. Половину болгарского перца, лук, зелень петрушки и чеснок мелко рубим, слегка солим, добавляем вино, масло и соевый соус. Это маринад, который придаст блюду пикантный вкус. Морковь и кабачок нарезаем кружочками, вторую половину перца — соломкой.

Противень или форму для запекания застилаем фольгой и выкладываем овощи: вниз кабачок, затем морковь, затем сладкий перец. Стараемся, чтобы овощная подушка получилась как раз под размер рыбных кусочков. Поливаем овощи маринадом, кладем сверху семгу и снова поливаем. Теперь заворачиваем края фольги и защипываем, чтобы маринад и сок не вытекали во время готовки. Каждый кусочек заворачиваем в отдельный конверт. Ставим противень с конвертиками в разогретую до 180 градусов духовку на 7—10 минут.

Запеченные баклажаны с помидорами
Запеченные баклажаны с помидорами. Фото: Freepik

Запеченные баклажаны с сыром и помидорами

Если ваш партнер не любит рыбу, или вы переборщили с закусками, можно приготовить на романтический ужин для двоих более легкое блюдо — запечь баклажаны с сыром и помидорами.

Вам понадобится:

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Петрушка — 5 веточек.

Сыр твердый — 200 г

Сметана — 3 ст. л.

Растительное масло — 1 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Моем баклажаны, насухо вытираем, обрезаем хвостики. Баклажаны нарезаем вдоль пластами не толще 1 см. Кладем на тарелку, солим и на полчаса забываем о них. Выложить на тарелку, посолить и оставить на полчаса.

За это время уберем с помидоров кожицу, плодоножку и нарежем очень мелкими кубиками. Измельчаем чеснок, петрушку, а сыр натираем на мелкой терке. Теперь в глубокой миске смешиваем все это со сметаной — такая смесь послужит и соусом, и топингом для блюда.

Смазываем противень растительным маслом или застилаем фольгой и выкладываем пласты баклажан. Обильно смазываем каждый готовым соусом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Проверить готовность просто: на блюде должна появиться золотистая корочка.

Десерт с мороженым
Десерт с мороженым. Фото: 1MI

Десерт

Без десерта не обойдется ни один романтический ужин на двоих, что приготовить быстро, ловите подсказки. Предлагаем легкие варианты, которые не заставят беспокоиться о фигуре.

Десерт из клубники, печенья и мороженого

Вам понадобится:

Клубника — 200 г.

Ванильное мороженое — 200 г.

Песочное печенье — 60 г.

Сахар — 3 ст. л.

Процесс приготовления — самый простой, просто красиво уложим все слоями в креманки или широкие бокалы, так будет смотреться еще оригинальнее! Главное перебрать и хорошо вымыть клубнику. Ягоды взбиваем с сахаром до состояния пюре, а печень толчем в крошку. На дно креманок укладываем сначала слой печенья, потом клубничное пюре, и сверху — мороженое. Повторяем, пока креманка не заполнится. Сверху десерт можно украсить половинкой ягоды клубники или листиком мяты.

Панакота
Панакота. Фото: Freepik

Кокосовая панакота с манго-мандарином

Второй вариант для тех, кто не любит клубнику. Нежная панакота с соусом из манго и мандарина станет отличным завершением ужина.

Вам понадобится:

Агар-агар — 2 г.

Сироп топинамбура — 40 г

Кокосовое молоко — 500 мл.

Манговое пюре — 330 г.

Мандарин — 1 шт.

Сироп можно заменить двумя чайными ложками сахара. Добавляем его в кокосовое молоко, подогреваем, добавляем агар-агар. Смесь нужно довести до кипения, но постоянно помешивая. Затем убираем с огня и остужаем. Разливаем теплое кокосовое молоко в формочки и отправляем в холодильник на 1 час.

Перед подачей поливаем готовую панакоту соусом. Готовим его так: мандарин пробиваем в блендере, процеживаем, чтобы остался только сок. Смешиваем с манговым пюре в такой пропорции, чтобы соус получился не слишком жидким, и взбиваем. Доставать десерт из холодильника лучше минут за 5-10 до подачи, чтобы он не потерял форму.

С таким ужином вам обеспечено прекрасное настроение, и останутся силы, чтобы уделить внимание друг другу. Ведь не придется полня стоять у плиты, и хватит времени принарядиться для романтического ужина.

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