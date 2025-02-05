В зоне СВО погиб тюменский стрелок Фархат Тузмухаметов

Posted 5 февраля, 10:51
Published 5 февраля, 10:51
Modified 5 февраля, 10:53
Updated 5 февраля, 10:53
В Тюменкой области состоится церемония прощания со стрелком стрелкового батальона, рядовым Фархатом Тузмухаметовым. Информация об этом размещена в telegram-канале администрации Нижнетавдинского района.
Военнослужащий родом из села Средние Тарманы, после окончания местной школы поступил в Тюменский государственный нефтегазовый университет, по окончанию — работал в Тюмени.
Контракт с Минобороны подписал в августе 2023 года, погиб 18 декабря 2024 года. За время службы был награжден медалями «За участие в СВО» и «За отвагу», а также орденом «Георгиевский крест».
Прощание с бойцом состоится в Нижнетавдинском районе деревни Нижние Тарманы у мечети 6 февраля 2025 в 11:00.
Ранее в Тобольске попрощались с командиром роты Русланом Гареевым. В зоне СВО военнослужащий командовал взводом, после стал и. о. командира роты, награжден орденом Мужества.