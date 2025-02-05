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Posted 5 февраля, 10:51

Published 5 февраля, 10:51

Modified 5 февраля, 10:53

Updated 5 февраля, 10:53

В зоне СВО погиб тюменский стрелок Фархат Тузмухаметов

В зоне СВО погиб тюменский стрелок Фархат Тузмухаметов

5 февраля 2025, 10:51
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюменской области простятся с погибшим на СВО штурмовиком из Нижнетавдинского района, 48-летним Фархатом Тузмухаметовым. Тюменец служил в звании рядового.

В Тюменкой области состоится церемония прощания со стрелком стрелкового батальона, рядовым Фархатом Тузмухаметовым. Информация об этом размещена в telegram-канале администрации Нижнетавдинского района.

Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Военнослужащий родом из села Средние Тарманы, после окончания местной школы поступил в Тюменский государственный нефтегазовый университет, по окончанию — работал в Тюмени.

Контракт с Минобороны подписал в августе 2023 года, погиб 18 декабря 2024 года. За время службы был награжден медалями «За участие в СВО» и «За отвагу», а также орденом «Георгиевский крест».

Прощание с бойцом состоится в Нижнетавдинском районе деревни Нижние Тарманы у мечети 6 февраля 2025 в 11:00.

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Ранее в Тобольске попрощались с командиром роты Русланом Гареевым. В зоне СВО военнослужащий командовал взводом, после стал и. о. командира роты, награжден орденом Мужества.

 

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