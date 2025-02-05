В Тюменской области засекретили информацию о военных сборах

Напомним, 16 января 2025 года президент России Владимир Путин подписал приказ о военных сборах на 2025 год. В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе указано, что для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, будут призваны граждане, пребывающие в запасе.