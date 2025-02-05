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Posted 5 февраля, 07:10

Published 5 февраля, 07:10

Modified 5 февраля, 11:24

Updated 5 февраля, 11:24

В Тюменской области засекретили информацию о военных сборах

В Тюменской области засекретили информацию о военных сборах

5 февраля 2025, 07:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Военные сборы
Теперь данное мероприятие, дата и место его проведения имеют гриф «Секретно» или «Для служебного пользования». Об этом сообщили в военкомате Тюменской области.
«Планы и расчеты Министерства обороны Российской Федерации, приказы и указания про проведение военных сборов имеют гриф „Секретно“ или „Для служебного пользования“, соответственно не подлежат публикации в средствах массовой информации», — пояснили 72.RU в комиссариате.
Фото: publication.pravo.gov.ru

Напомним, 16 января 2025 года президент России Владимир Путин подписал приказ о военных сборах на 2025 год. В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе указано, что для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, будут призваны граждане, пребывающие в запасе.

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Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюменской области военные сборы были проведены в мае. Тогда тюменцев отправили на учения в Центральный военный округ.

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