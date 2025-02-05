В Тюменской области засекретили информацию о военных сборах

Posted 5 февраля, 07:10
Published 5 февраля, 07:10
Modified 5 февраля, 11:24
Updated 5 февраля, 11:24
«Планы и расчеты Министерства обороны Российской Федерации, приказы и указания про проведение военных сборов имеют гриф „Секретно“ или „Для служебного пользования“, соответственно не подлежат публикации в средствах массовой информации», — пояснили 72.RU в комиссариате.
Напомним, 16 января 2025 года президент России Владимир Путин подписал приказ о военных сборах на 2025 год. В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе указано, что для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, будут призваны граждане, пребывающие в запасе.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюменской области военные сборы были проведены в мае. Тогда тюменцев отправили на учения в Центральный военный округ.