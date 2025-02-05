В Тюменской области готовят новую льготу для семей бойцов СВО

Posted 5 февраля, 03:16
Published 5 февраля, 03:16
Modified 5 февраля, 03:25
Updated 5 февраля, 03:25
В областную Думу поступил законопроект об изменениях в закон «О транспортном налоге». Авторы отметили, что бойцам нужно написать заявление, чтобы его супруге не пришлось платить транспортный налог. Если, по каким-то причинам, заявление не поступило, то семья не получает льготу.
«Предлагается уточнить, что право на освобождение от уплаты транспортного налога имеют как участники СВО, так и их супруги. Это позволит упростить получение льготы для семей участников СВО», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект опубликован на сайте облдумы. Если изменения одобрят, но новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. Освобождение от уплаты налога дается только для одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с.
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