В Тюменской области готовят новую льготу для семей бойцов СВО

В областную Думу поступил законопроект об изменениях в закон «О транспортном налоге». Авторы отметили, что бойцам нужно написать заявление, чтобы его супруге не пришлось платить транспортный налог. Если, по каким-то причинам, заявление не поступило, то семья не получает льготу.