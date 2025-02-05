В тюменской деревне водитель насмерть задавил пешехода. Он лежал на дороге

Posted 5 февраля, 05:19
Published 5 февраля, 05:19
Modified 5 февраля, 05:21
Updated 5 февраля, 05:21
По словам автовладельца, пешеход лежал на проезжей части дороги. Из-за тумана водитель его заметил и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются. На месте происшествия работает следственная группа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ирбите сегодня состоятся похороны тюменской семьи, погибшей в ДТП на автодороге Тюмень — Каменка. Авария произошла вечером 2 февраля.