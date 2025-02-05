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Posted 5 февраля, 05:19

Published 5 февраля, 05:19

Modified 5 февраля, 05:21

Updated 5 февраля, 05:21

В тюменской деревне водитель насмерть задавил пешехода

В тюменской деревне водитель насмерть задавил пешехода. Он лежал на дороге

5 февраля 2025, 05:19

В тюменской деревне водитель насмерть задавил пешехода

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла сегодня утром в деревне Байгара. Там 35-летний водитель ВАЗ 11183 наехал на человека.

По словам автовладельца, пешеход лежал на проезжей части дороги. Из-за тумана водитель его заметил и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.

Видео: ГАИ ТО.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются. На месте происшествия работает следственная группа.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Ирбите сегодня состоятся похороны тюменской семьи, погибшей в ДТП на автодороге Тюмень — Каменка. Авария произошла вечером 2 февраля.

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