В Тюмени выставили на продажу самый дорогой ретроавтомобиль

Отмечается, что данный ретроавтомобиль стал одним из самых дорогих транспортных средств, которые продавали в Тюмени. Сам седан шестиместный и вместительный. Данная линейка автомобилей была собрана на заводе в г. Горьком с 1949–1959 гг.