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Posted 5 февраля, 11:55

Published 5 февраля, 11:55

Modified 5 февраля, 11:57

Updated 5 февраля, 11:57

В Тюмени продают советский лимузин ГАЗ-12 за 4,1 млн рублей

В Тюмени выставили на продажу самый дорогой ретроавтомобиль

5 февраля 2025, 11:55
Фото: 1MI.

В Тюмени продают советский лимузин ГАЗ-12 за 4,1 млн рублей

Тюменский автовладелец планирует продать культовый советский автомобиль ГАЗ-12, который использовался для перевозки правительственных и партийных работников среднего ранга.

В Тюмени размещено объявление о продаже одного из самых дорогих классических автомобилей — лимузин ГАЗ-12 за 4,1 млн рублей. Информация об этом опубликована на популярной площадке по продажам услуг и товаров.

Отмечается, что данный ретроавтомобиль стал одним из самых дорогих транспортных средств, которые продавали в Тюмени. Сам седан шестиместный и вместительный. Данная линейка автомобилей была собрана на заводе в г. Горьком с 1949–1959 гг.

Всего за 85 тысяч рублей можно купить знаменитый советский легковой автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска, который также выпускался на Горьковском заводе с 1956 по 1970 годы.

За 2,55 миллиона рублей предлагают приобрести фургон Ford Transit 1973 года со стальной фотокабиной для мгновенных снимков, а для успешного использования в качестве аренды, можно использовать телевизионную приставку, расположенную в багажном отделении.

В Тюмени построят детский сад на 317 мест
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Музей ретро-автомобилей и спортцентр с бассейном появятся в Тюмени. Его построят на территории микрорайона Новорощинский к 2029 году.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Музей#Ретроавтомобили#ГАЗ-12#ГАЗ-21#Классические автомобили#Автопродажа#Лимузин
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