В Тюмени выставили на продажу самый дорогой ретроавтомобиль

Posted 5 февраля, 11:55
Published 5 февраля, 11:55
Modified 5 февраля, 11:57
Updated 5 февраля, 11:57
В Тюмени размещено объявление о продаже одного из самых дорогих классических автомобилей — лимузин ГАЗ-12 за 4,1 млн рублей. Информация об этом опубликована на популярной площадке по продажам услуг и товаров.
Отмечается, что данный ретроавтомобиль стал одним из самых дорогих транспортных средств, которые продавали в Тюмени. Сам седан шестиместный и вместительный. Данная линейка автомобилей была собрана на заводе в г. Горьком с 1949–1959 гг.
Всего за 85 тысяч рублей можно купить знаменитый советский легковой автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска, который также выпускался на Горьковском заводе с 1956 по 1970 годы.
За 2,55 миллиона рублей предлагают приобрести фургон Ford Transit 1973 года со стальной фотокабиной для мгновенных снимков, а для успешного использования в качестве аренды, можно использовать телевизионную приставку, расположенную в багажном отделении.
Музей ретро-автомобилей и спортцентр с бассейном появятся в Тюмени. Его построят на территории микрорайона Новорощинский к 2029 году.