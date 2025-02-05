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Posted 5 февраля, 11:06

Published 5 февраля, 11:06

Modified 5 февраля, 11:09

Updated 5 февраля, 11:09

В Тюмени вырос спрос на студии в новостройках

В Тюмени вырос спрос на студии в новостройках

5 февраля 2025, 11:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
По информации сервиса «Авито Недвижимость», в среднем по стране предложение в новостройках выросло на 4% по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Положительная динамика зафиксирована в сегментах студий, однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Согласно данным сервиса, заметнее всего предложение увеличилось в Липецке, Симферополе, Кемерове, Иванове и Томске. В Тюмени предложение студий увеличилось на 34%, однокомнатных квартир — на 14%, двухкомнатных — на 2%, а общее предложение в городе выросло на 6%.

Тем временем, в Тюмени спрос на студии вырос на 4%.

Квартиры в новостройках стали дешевле в Нижнем Новгороде, Ярославле и Тюмени, Ставрополе, Липецке и Омске, Краснодаре и Красноярске, а также в Ростове-на-Дону.

При этом наиболее доступная стоимость квадратного метра в новостройках по итогам IV квартала 2024 года зафиксирована в Смоленске, Брянске и Ставрополе. Самые высокие цены за «квадрат» отмечены в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Тюмени средняя стоимость квартиры в новостройке составила 7,4 миллионов рублей, цена за квадратный метр — 139 тысяч рублей.

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Ранее мы писали о том, что в Тюмени продают двухкомнатную квартиру за 30,5 миллионов рублей. Она находится на улице Щербакова.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени
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