В Тюмени вырос спрос на студии в новостройках

Posted 5 февраля, 11:06
Published 5 февраля, 11:06
Modified 5 февраля, 11:09
Updated 5 февраля, 11:09
Согласно данным сервиса, заметнее всего предложение увеличилось в Липецке, Симферополе, Кемерове, Иванове и Томске. В Тюмени предложение студий увеличилось на 34%, однокомнатных квартир — на 14%, двухкомнатных — на 2%, а общее предложение в городе выросло на 6%.
Тем временем, в Тюмени спрос на студии вырос на 4%.
Квартиры в новостройках стали дешевле в Нижнем Новгороде, Ярославле и Тюмени, Ставрополе, Липецке и Омске, Краснодаре и Красноярске, а также в Ростове-на-Дону.
При этом наиболее доступная стоимость квадратного метра в новостройках по итогам IV квартала 2024 года зафиксирована в Смоленске, Брянске и Ставрополе. Самые высокие цены за «квадрат» отмечены в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Тюмени средняя стоимость квартиры в новостройке составила 7,4 миллионов рублей, цена за квадратный метр — 139 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени продают двухкомнатную квартиру за 30,5 миллионов рублей. Она находится на улице Щербакова.