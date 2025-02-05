В Тюмени вырос спрос на студии в новостройках

При этом наиболее доступная стоимость квадратного метра в новостройках по итогам IV квартала 2024 года зафиксирована в Смоленске, Брянске и Ставрополе. Самые высокие цены за «квадрат» отмечены в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Тюмени средняя стоимость квартиры в новостройке составила 7,4 миллионов рублей, цена за квадратный метр — 139 тысяч рублей.