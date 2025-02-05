В Тюмени сгорел пассажирский автобус. ВИДЕО

Posted 5 февраля, 13:12
Published 5 февраля, 13:12
Modified 5 февраля, 13:14
Updated 5 февраля, 13:14
О возгорании автомобиля «ГАЗель» маршрута 68 на улице Ветеранов труда стало известно в шестом часу вечера, сообщает МЧС России по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что к тушению привлекались две единицы техники и семь сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Огонь ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет. Причина устанавливается.