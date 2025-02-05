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Posted 5 февраля, 13:12

Published 5 февраля, 13:12

Modified 5 февраля, 13:14

Updated 5 февраля, 13:14

В Тюмени сгорел пассажирский автобус. ВИДЕО

В Тюмени сгорел пассажирский автобус. ВИДЕО

5 февраля 2025, 13:12
Фото: 1MI.
В нашем городе сгорел пассажирский автобус. Возгорание случилось на кольце, соединяющем улицы Ветеранов труда, Щербакова, Тимофея Чаркова и Велижанский тракт.

О возгорании автомобиля «ГАЗель» маршрута 68 на улице Ветеранов труда стало известно в шестом часу вечера, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что к тушению привлекались две единицы техники и семь сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Огонь ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет. Причина устанавливается.

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Ранее мы писали о том, что на крупном пожаре в тюменских гаражах пострадал местный житель.

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#Мелиса Учунджю#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС
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