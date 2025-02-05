В Тюмени построят детский сад на 317 мест

В ЖК «Легенда парк» Тюменской слободы подрядчик — завод ЖБИ-3 уже возвел коробку здания с перегородками, стены готовы под отделку, а через неделю объект будут подключать в отоплению. Все работы проведены за четыре месяца, всего 40%. Сроки ввода объектов в эксплуатацию сокращены за счет того, что готовые панели приходят с завода уже с окнами. Отмечается, что в строительстве используются материалы не только отечественного производства, но и от предприятий Тюменского региона.