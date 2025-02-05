nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 11:15

Published 5 февраля, 11:15

Modified 5 февраля, 11:18

Updated 5 февраля, 11:18

К осени 2025 года в Тюменской слободе откроется еще один детский сад

В Тюмени построят детский сад на 317 мест

5 февраля 2025, 11:15
Фото: 1MI.

К осени 2025 года в Тюменской слободе откроется еще один детский сад

Сюжет
Строительство
В Тюмени до октября 2025 года появится типовой детский сад на 317 мест. Застройщиком выступает завод ЖБИ-3.

В Тюмени началось возведение трехэтажного детского сада, который расположен в Тюменской слободе. Информационный центр регионального правительства отмечает, что сроки сдачи объекта будут не позднее IV квартала.

В ЖК «Легенда парк» Тюменской слободы подрядчик — завод ЖБИ-3 уже возвел коробку здания с перегородками, стены готовы под отделку, а через неделю объект будут подключать в отоплению. Все работы проведены за четыре месяца, всего 40%. Сроки ввода объектов в эксплуатацию сокращены за счет того, что готовые панели приходят с завода уже с окнами. Отмечается, что в строительстве используются материалы не только отечественного производства, но и от предприятий Тюменского региона.

По данному проекту застройщик поострил уже 9 детских садов, в Тюменской слободе он станет десятым. Средства на строительство детского сада выделены из регионального бюджета.

В зоне СВО погиб тюменский стрелок Фархат Тузмухаметов
Узнать подробнее

В Тюмени в очередной раз продлили срок окончания строительства элитного долгостроя ЖК Ammonite. Согласно проектной документации, срок его сдачи будет в IV квартале 2027 года.

Читайте также:
Быстрые и изящные рецепты для романтического ужина 14 февраляВ Тюмени вырос спрос на студии в новостройкахНеизвестные требовали у малолетней тюменки интимные фото и видео
#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Детский сад#Жби-3#ЖК Легенда Парк#Долгострой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика