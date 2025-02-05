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Posted 5 февраля, 01:15

Published 5 февраля, 01:15

Modified 5 февраля, 01:15

Updated 5 февраля, 01:15

В Тюмени 5 февраля похолодает до -10

В Тюмени 5 февраля похолодает до -10

5 февраля 2025, 01:15
Фото: 1MI.
Переменная облачность, гололедица, ветер 3-8 м/с ожидаются на юге Тюменской области в среду, 5 февраля. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…-6, в вечерние часы ожидается до -8…-13, местами до -3…-8.

В Тюмени 5 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Утром и днем термометры покажут -10…-5, в вечерние часы температура воздуха составит -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:29 закат в 17:14, продолжительность дня 8 часов 45 минут.

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В Тобольске 5 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается до -4…-3, в темное время суток температура воздуха составит -4. Ветер будет дуть со скоростью 2,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:23, закат в 16:58, продолжительность дня 8 часов 35 минут.

В Ишиме 5 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем -2…-4, в вечерние и ночные часы ожидается до -5…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 2,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:09 закат в 17:02 продолжительность дня 8 часов 53 минуты.

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