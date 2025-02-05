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Posted 5 февраля, 02:25

Published 5 февраля, 02:25

Modified 5 февраля, 03:25

Updated 5 февраля, 03:25

Тюменцев за рулем призвали сбросить скорость из-за тумана

Тюменцев за рулем призвали сбросить скорость из-за тумана

5 февраля 2025, 02:25
Фото: 1MI.
На Тюменскую область опустился туман, что в условиях гололедицы сделало быструю езду вдвойне опасной. Областная Госавтоинспекция призвала водителей не лихачить.

По данным областного правительства, риск образования наледи на дорогах сохранится с 5 по 7 февраля. Дорожное полотно будут чистить и обрабатывать реагентами, но техника не может успеть сразу везде.

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«На федеральных трассах проводится превентивная обработка. 5, 6 и 7 февраля ночью и утром — туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Водителям необходимо соблюдать дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники», — напомнили в ФКУ «Уралуправтодор».

Тюменская ГАИ также призвала тюменцев за рулем выбирать скоростной режим, подходящий для опасных погодных условий.

«Наш Город» рассказал, как правильно вести себя в условиях гололедицы, чтобы не получить травму.

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