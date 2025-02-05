Тюменцев за рулем призвали сбросить скорость из-за тумана

Posted 5 февраля, 02:25
Published 5 февраля, 02:25
Modified 5 февраля, 03:25
Updated 5 февраля, 03:25
По данным областного правительства, риск образования наледи на дорогах сохранится с 5 по 7 февраля. Дорожное полотно будут чистить и обрабатывать реагентами, но техника не может успеть сразу везде.
«На федеральных трассах проводится превентивная обработка. 5, 6 и 7 февраля ночью и утром — туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Водителям необходимо соблюдать дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники», — напомнили в ФКУ «Уралуправтодор».
Тюменская ГАИ также призвала тюменцев за рулем выбирать скоростной режим, подходящий для опасных погодных условий.
«Наш Город» рассказал, как правильно вести себя в условиях гололедицы, чтобы не получить травму.