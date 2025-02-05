Тюменцам назначили 3,8 миллиона рублей штрафов за продажу опасных продуктов

Posted 5 февраля, 12:15
Published 5 февраля, 12:15
Modified 5 февраля, 12:17
Updated 5 февраля, 12:17
Как сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени, общая сумма наложенных штрафов составила 3,8 миллиона рублей. В 2023 году сумма составила больше 5 миллионов рублей.
— В отношении физических лиц, осуществлявших несанкционированную торговлю на территории Тюмени, составлено 963 протокола об административных правонарушениях. Нарушители привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 3 853 000 рублей, в 2023 году — 5,1 миллион рублей, - прокомментировали в ведомстве.
Уточняется, что продавцы хотели продать 1186 килограммов рыбы, а также 12835 килограммов овощей и фруктов.