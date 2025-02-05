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Posted 5 февраля, 13:08

Published 5 февраля, 13:08

Modified 5 февраля, 13:10

Updated 5 февраля, 13:10

За пожарной обстановкой в тюменских лесах будут следить 30 беспилотников

Тюменские десантники провели подготовку к лесным пожарам

5 февраля 2025, 13:08
Фото: 1MI.

За пожарной обстановкой в тюменских лесах будут следить 30 беспилотников

В регионе стартовала подготовка десантников-пожарных к пожароопасному сезону. Закуплена новая автотехника и беспилотники.

В Тюменской области началась подготовка к пожароопасному сезону. Подробности сообщает пресс-служба регионального департамента лесного комплекса.

В регионе более 10 млн га лесного массива являются труднодоступными и удаленными, для ликвидации возгорания применяется авиация. Установить местоположение пожара помогают летчики-наблюдатели. Для контроля пожарной обстановки в патруле также будут использоваться 30 БПЛА.

Всего новый сезон лесопожарные формирования Тюменской авиабазы встретят с обновленным технопарком. Приобретены пожарные автоцистерны, гусеничные тракторы, машины для патрулирования леса, вахтовый автомобиль и другая техника.

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Для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области создадут сеть радиостанций. Подрядной организации необходимо поставить в тюменские лесничества 14 ретрансляторов и 51 радиостанцию.

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#Ксения Мальчева#Общество#Новости тюмени#Пожары
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