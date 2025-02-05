Тюменские десантники провели подготовку к лесным пожарам

В регионе более 10 млн га лесного массива являются труднодоступными и удаленными, для ликвидации возгорания применяется авиация. Установить местоположение пожара помогают летчики-наблюдатели. Для контроля пожарной обстановки в патруле также будут использоваться 30 БПЛА.