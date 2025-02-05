Тюменские десантники провели подготовку к лесным пожарам

Posted 5 февраля, 13:08
Published 5 февраля, 13:08
Modified 5 февраля, 13:10
Updated 5 февраля, 13:10
В Тюменской области началась подготовка к пожароопасному сезону. Подробности сообщает пресс-служба регионального департамента лесного комплекса.
В регионе более 10 млн га лесного массива являются труднодоступными и удаленными, для ликвидации возгорания применяется авиация. Установить местоположение пожара помогают летчики-наблюдатели. Для контроля пожарной обстановки в патруле также будут использоваться 30 БПЛА.
Всего новый сезон лесопожарные формирования Тюменской авиабазы встретят с обновленным технопарком. Приобретены пожарные автоцистерны, гусеничные тракторы, машины для патрулирования леса, вахтовый автомобиль и другая техника.
Для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области создадут сеть радиостанций. Подрядной организации необходимо поставить в тюменские лесничества 14 ретрансляторов и 51 радиостанцию.