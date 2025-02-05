Проект приюта для животных в Тюмени снова отдадут на экспертизу

Posted 5 февраля, 07:46
Published 5 февраля, 07:46
Modified 5 февраля, 07:48
Updated 5 февраля, 07:48
«Замечания экспертизы связаны с несоблюдением норм по водоснабжению и водоотведению объекта в связи с его спецификой по содержанию животных. Проектировщик устраняет их», — рассказали в информцентре РБК Тюмень.
Планируется, что проект уйдет на повторную госэкспертизу в апреле.
«Наш Город» сообщал, что предыдущая версия проекта приюта для животных получила отрицательное заключение. В учреждении планируется содержать до тысячи бесхозяйных животных. Документы были готовы в октябре 2024 года.
Темы бродячих животных вызывает яростные споры у тюменцев. Но все участники дискуссий согласились, что в области должно быть место для постоянного содержания собак и кошек. На улице животные быстро сбиваются в стаи и становятся опасны.