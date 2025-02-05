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Posted 5 февраля, 07:46

Published 5 февраля, 07:46

Modified 5 февраля, 07:48

Updated 5 февраля, 07:48

Проект приюта для животных в Тюмени снова отдадут на экспертизу

Проект приюта для животных в Тюмени снова отдадут на экспертизу

5 февраля 2025, 07:46
Фото: 1MI.
Проектную документацию на пожизненный приют для животных, которые планируется построить в Тюмени, повторно отправят на экспертизу. В правительстве региона назвали сроки, когда ошибки исправят.
«Замечания экспертизы связаны с несоблюдением норм по водоснабжению и водоотведению объекта в связи с его спецификой по содержанию животных. Проектировщик устраняет их», — рассказали в информцентре РБК Тюмень.

Планируется, что проект уйдет на повторную госэкспертизу в апреле.

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«Наш Город» сообщал, что предыдущая версия проекта приюта для животных получила отрицательное заключение. В учреждении планируется содержать до тысячи бесхозяйных животных. Документы были готовы в октябре 2024 года.

Темы бродячих животных вызывает яростные споры у тюменцев. Но все участники дискуссий согласились, что в области должно быть место для постоянного содержания собак и кошек. На улице животные быстро сбиваются в стаи и становятся опасны.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Приют безнадзорных животных#Бездомные животные
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