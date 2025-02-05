Проблема нечищеных тюменских остановок дошла до Бастрыкина

Posted 5 февраля, 04:43
Published 5 февраля, 04:43
Modified 5 февраля, 04:45
Updated 5 февраля, 04:45
Жалобы жителей Богандинского опубликованы в соцсетях. И взрослые, и дети вынуждены ходить по обочинам дорог, потому что тротуары не везде проходимы. Местные жители опубликовали фотографии «хорощих» тротуаров, которые больше похожи на тропинки. Проблема дошла до главы СКР, и он поручил разобраться в ситуации.
«Подрядчик не выполняет своих обязательств по чистке тротуаров и остановочных пунктов. Компетентные органы на жалобы граждан не реагируют. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Тюменской области», — сообщили в информцентре СКР.
Тюменские следователи уже начали процессуальную проверку на признаки халатности местных чиновников по статье 293 УК РФ.
Ранее мэр Тюмени Максим Афанасьев вышел на улицы города вместе с ночной сменой рабочих, которые убирали снег. Он оценил работу по очистке Тюмени после снегопада.