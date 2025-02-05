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Posted 5 февраля, 04:43

Published 5 февраля, 04:43

Modified 5 февраля, 04:45

Updated 5 февраля, 04:45

Глава СКР потребовал проверить ситуацию с уборкой снега в тюменском поселке

Проблема нечищеных тюменских остановок дошла до Бастрыкина

5 февраля 2025, 04:43
Фото: 1MI.

Глава СКР потребовал проверить ситуацию с уборкой снега в тюменском поселке

Сюжет
Уборка снега
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с уборкой снега в поселке Богандинском Тюменского района. Местные жители пожаловались, что никто не чистит тротуары и остановки.

Жалобы жителей Богандинского опубликованы в соцсетях. И взрослые, и дети вынуждены ходить по обочинам дорог, потому что тротуары не везде проходимы. Местные жители опубликовали фотографии «хорощих» тротуаров, которые больше похожи на тропинки. Проблема дошла до главы СКР, и он поручил разобраться в ситуации.

Фото: Группа ВК «Богандинский на связи»
«Подрядчик не выполняет своих обязательств по чистке тротуаров и остановочных пунктов. Компетентные органы на жалобы граждан не реагируют. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Тюменской области», — сообщили в информцентре СКР.
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Тюменские следователи уже начали процессуальную проверку на признаки халатности местных чиновников по статье 293 УК РФ.

Ранее мэр Тюмени Максим Афанасьев вышел на улицы города вместе с ночной сменой рабочих, которые убирали снег. Он оценил работу по очистке Тюмени после снегопада.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Следственный комитет#Уборка снега#Поселок Богандинский#Александр Бастрыкин
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