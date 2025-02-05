Проблема нечищеных тюменских остановок дошла до Бастрыкина

Жалобы жителей Богандинского опубликованы в соцсетях. И взрослые, и дети вынуждены ходить по обочинам дорог, потому что тротуары не везде проходимы. Местные жители опубликовали фотографии «хорощих» тротуаров, которые больше похожи на тропинки. Проблема дошла до главы СКР, и он поручил разобраться в ситуации.