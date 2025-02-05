Приставы опечатали еще два магазина «Светофор» в Тюмени

Специалисты Роспотребнадзора нашли на полках магазинов продукты с истекшим сроком годности и низкого качества. У работников точек не было медкнижек, а продукты хранились с нарушениями, как и промышленные товары. Ведомство передало материалы в суд, и на момент их рассмотрения руководство магазинов не приняло никаких мер, чтобы исправить ситуацию.