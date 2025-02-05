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Posted 5 февраля, 06:59

Published 5 февраля, 06:59

Modified 5 февраля, 07:22

Updated 5 февраля, 07:22

Приставы опечатали еще два магазина «Светофор» в Тюмени

Приставы опечатали еще два магазина «Светофор» в Тюмени

5 февраля 2025, 06:59
Фото: 1MI.
Судебные приставы обеспечили закрытие еще двух магазинов сети «Светофор» по решению суда. В ведомстве рассказали, почему торговым точкам запретили работать.

Под закрытие попали магазины по адресам: ул. Ветеранов Труда, 58 ст. 19 и ул. 30 лет Победы, 1. Первый закрыли на 40 суток, второй — на 60 суток. За это время руководство должно исправить нарушения.

Специалисты Роспотребнадзора нашли на полках магазинов продукты с истекшим сроком годности и низкого качества. У работников точек не было медкнижек, а продукты хранились с нарушениями, как и промышленные товары. Ведомство передало материалы в суд, и на момент их рассмотрения руководство магазинов не приняло никаких мер, чтобы исправить ситуацию.

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«Работа торговых точек временно приостановлена. В отделение по взысканию задолженности с юридических лиц по г. Тюмени и Тюменскому району поступили решения суда о временном закрытии двух магазинов низких цен „Светофор“», — рассказали в Управлении ФССП России по Тюменской области.

Приставы опечатали кассовые аппараты и двери и регулярно проверяют точки, чтобы убедиться, что их не открыли для покупателей.

В конце января в селе Абатское закрыли первый магазин сети «Светофор». Роспотребнадзор провел проверки во многих торговых точках сети и нашел нарушения.

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#Марина Коржина#Происшествия#Бизнес#Тюмень#Роспотребнадзор#Судебные приставы#Торговля
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