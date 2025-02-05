nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 14:46

Published 5 февраля, 14:46

Modified 5 февраля, 14:48

Updated 5 февраля, 14:48

Портфель проектного финансирования Банка ДОМ. РФ на Урале достиг 592 млрд рублей

Портфель проектного финансирования Банка ДОМ. РФ на Урале достиг 592 млрд рублей

5 февраля 2025, 14:46
Фото: Изображение Midjourney.
Портфель проектного финансирования жилищного строительства Банка ДОМ.РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) достиг 592 млрд рублей.

Об этом на онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в УрФО» сообщил вице-президент-директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

«Сегодня Банк ДОМ.РФ финансирует жилищное строительство во всех регионах Уральского федерального округа. В 2024 году мы заключили с девелоперами 36 новых сделок с лимитом более 173 млрд рублей. Общая площадь построенных проектов составит 2,5 млн кв. м. Кроме того, банк заключил 4 новых сделки по финансированию проектов комплексного развития территорий на Урале, в том числе подписали первый кредитный договор на реализацию проекта КРТ в Ноябрьске с градостроительным потенциалом 12 тыс. кв. м. Как мы видим, механизм КРТ востребован не только в крупных городах, но и в развивающихся», — рассказал Александр Чобан.

В 2024 году на Урале было введено в эксплуатацию 39 домов общей площадью 794 тыс. кв. м, построенных при поддержке банка.

Банк ДОМ.РФ также финансирует развитие туристической инфраструктуры на Урале. Банк выдал льготные кредиты на строительство отелей в Тюмени и Тобольске на сумму 4,1 млрд рублей с суммарным номерным фондом 284 номера.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика