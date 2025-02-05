Портфель проектного финансирования Банка ДОМ. РФ на Урале достиг 592 млрд рублей

«Сегодня Банк ДОМ.РФ финансирует жилищное строительство во всех регионах Уральского федерального округа. В 2024 году мы заключили с девелоперами 36 новых сделок с лимитом более 173 млрд рублей. Общая площадь построенных проектов составит 2,5 млн кв. м. Кроме того, банк заключил 4 новых сделки по финансированию проектов комплексного развития территорий на Урале, в том числе подписали первый кредитный договор на реализацию проекта КРТ в Ноябрьске с градостроительным потенциалом 12 тыс. кв. м. Как мы видим, механизм КРТ востребован не только в крупных городах, но и в развивающихся», — рассказал Александр Чобан.