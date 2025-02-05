Портфель проектного финансирования Банка ДОМ. РФ на Урале достиг 592 млрд рублей

Posted 5 февраля, 14:46
Published 5 февраля, 14:46
Modified 5 февраля, 14:48
Updated 5 февраля, 14:48
Об этом на онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в УрФО» сообщил вице-президент-директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.
«Сегодня Банк ДОМ.РФ финансирует жилищное строительство во всех регионах Уральского федерального округа. В 2024 году мы заключили с девелоперами 36 новых сделок с лимитом более 173 млрд рублей. Общая площадь построенных проектов составит 2,5 млн кв. м. Кроме того, банк заключил 4 новых сделки по финансированию проектов комплексного развития территорий на Урале, в том числе подписали первый кредитный договор на реализацию проекта КРТ в Ноябрьске с градостроительным потенциалом 12 тыс. кв. м. Как мы видим, механизм КРТ востребован не только в крупных городах, но и в развивающихся», — рассказал Александр Чобан.
В 2024 году на Урале было введено в эксплуатацию 39 домов общей площадью 794 тыс. кв. м, построенных при поддержке банка.
Банк ДОМ.РФ также финансирует развитие туристической инфраструктуры на Урале. Банк выдал льготные кредиты на строительство отелей в Тюмени и Тобольске на сумму 4,1 млрд рублей с суммарным номерным фондом 284 номера.