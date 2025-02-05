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Posted 5 февраля, 16:25

Published 5 февраля, 16:25

Modified 5 февраля, 16:27

Updated 5 февраля, 16:27

Перестрелка в Тюмени обернулась для азербайджанцев уголовных делом

Перестрелка в Тюмени обернулась для азербайджанцев уголовных делом

5 февраля 2025, 16:25
Фото: 1MI.
В Тюмени возбуждено уголовное дело против уроженцев Азербайджана, которые открыли стрельбу на улице Муравленко. Инцидент произошел 5 января 2025 года.

В Тюмени продолжается расследование уголовного дело в отношении 37-летнего Маарифа Алиева, 21-летнего Расула Мансурова и 34-летнего Фуада Ягубова, обвиняемых в разбое, покушении на убийство и хулиганстве.

5 января 2024 года Ягубов, находясь в автомобиле, сообщил Алиеву и Мансурову о местонахождении предполагаемых жертв.

«Заведомо зная о том, что этих мужчин хотят убить общеопасным способом установленные следствием лица и желая оказать им содействие в совершении преступления, Ягубов сообщил им об увиденном», — передает пресс-служба судов Тюменской области.

После этого Алиев и Мансуров открыли стрельбу по автомобилю с мужчинами, в результате стрельбы один из мужчин получил огнестрельное ранение.

Злоумышленники были объявлены в федеральный розыск, через полтора месяца их обнаружили в Самарской области.

Алиев и Мансуров проведут под стражей до 25 июня 2025 года, Ягубов находится под подпиской о невыезде. Следующее судебное заседание назначено на 13 февраля 2025 года.

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В конце 2024 года на севере Тюменской области — в ХМАО глава поселения Куминский расстрелял дом семьи малолетнего ухажера своей дочери.

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