Перестрелка в Тюмени обернулась для азербайджанцев уголовных делом

Posted 5 февраля, 16:25
Published 5 февраля, 16:25
Modified 5 февраля, 16:27
Updated 5 февраля, 16:27
В Тюмени продолжается расследование уголовного дело в отношении 37-летнего Маарифа Алиева, 21-летнего Расула Мансурова и 34-летнего Фуада Ягубова, обвиняемых в разбое, покушении на убийство и хулиганстве.
5 января 2024 года Ягубов, находясь в автомобиле, сообщил Алиеву и Мансурову о местонахождении предполагаемых жертв.
«Заведомо зная о том, что этих мужчин хотят убить общеопасным способом установленные следствием лица и желая оказать им содействие в совершении преступления, Ягубов сообщил им об увиденном», — передает пресс-служба судов Тюменской области.
После этого Алиев и Мансуров открыли стрельбу по автомобилю с мужчинами, в результате стрельбы один из мужчин получил огнестрельное ранение.
Злоумышленники были объявлены в федеральный розыск, через полтора месяца их обнаружили в Самарской области.
Алиев и Мансуров проведут под стражей до 25 июня 2025 года, Ягубов находится под подпиской о невыезде. Следующее судебное заседание назначено на 13 февраля 2025 года.
В конце 2024 года на севере Тюменской области — в ХМАО глава поселения Куминский расстрелял дом семьи малолетнего ухажера своей дочери.