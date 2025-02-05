nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 10:56

Published 5 февраля, 10:56

Modified 5 февраля, 10:59

Updated 5 февраля, 10:59

Неизвестные требовали у малолетней тюменки интимные фото и видео

Неизвестные требовали у малолетней тюменки интимные фото и видео

5 февраля 2025, 10:56
Фото: Изображение Midjourney.
У девятилетней школьницы из Абалакского сельского поселения в Тюменской области неизвестные просили фотографии и видео интимного характера.

Неизвестные нашли малолетнюю девочку через мессенджер Telegram. Они просили у нее секс-фото и видео, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. О произошедшем стало известно накануне.

— Неизвестные люди писали ей в мессенджере Telegram, требовали фотографии и видео интимного характера. В ситуации разбираются правоохранительные органы, — передает источник.

Известно, что школьница учится в третьем классе. Проводится проверка по данному факту.

Тюменцам предложили в аренду секс-игрушки
Узнать подробнее

Ранее мы писали о том, что на севере Тюменской области мэр пытался расстрелять любовника малолетней дочери.

Читайте также:
Почему в Тюмени нет жизненно важных лекарств? Чиновники дали ответВ Тюменской области арестанты устроили бунт в изолятореЗакончились жизненно-важные препараты: тюменец с НЯК не может добиться лечения
#Мелиса Учунджю#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Правоохранительные органы#Интимные фото#Школьница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика