Неизвестные требовали у малолетней тюменки интимные фото и видео

Posted 5 февраля, 10:56
Published 5 февраля, 10:56
Modified 5 февраля, 10:59
Updated 5 февраля, 10:59
Неизвестные нашли малолетнюю девочку через мессенджер Telegram. Они просили у нее секс-фото и видео, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. О произошедшем стало известно накануне.
— Неизвестные люди писали ей в мессенджере Telegram, требовали фотографии и видео интимного характера. В ситуации разбираются правоохранительные органы, — передает источник.
Известно, что школьница учится в третьем классе. Проводится проверка по данному факту.
Ранее мы писали о том, что на севере Тюменской области мэр пытался расстрелять любовника малолетней дочери.