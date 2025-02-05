Народные приметы на Агафьев день: чего нельзя делать 5 февраля

Агафьев день традиционно посвящали домашним заботам. Упорный труд в этот день должен окупиться большим достатком и удачей. Хорош день для уборки в доме, подготовки инвентаря к весенним работам. Предки обязательно пекли пироги с курицей и угощали всех родственников. Незамужние девушки могли узнать, скоро ли замуж: считалось, если рукодельница за день успеет вышить полотенце узором в виде распускающегося цветка, то выйдет замуж до конца года.