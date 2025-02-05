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Posted 5 февраля, 02:46

Published 5 февраля, 02:46

Modified 5 февраля, 02:48

Updated 5 февраля, 02:48

Народные приметы на Агафьев день: чего нельзя делать 5 февраля

Народные приметы на Агафьев день: чего нельзя делать 5 февраля

5 февраля 2025, 02:46
Фото: 1MI.
Православная церковь в этот день вспоминает Агафангела, принявшего мученическую смерть в период гонений на христиан, а народный календарь — Агафия Полухлебника.

Главный запрет этого дня — нельзя отказывать в просьбе: подать нищему, помочь кому-то с делом. Считается, что это принесет удачу, а отказ — провал во всех делах. Также не стоит забирать деньги, если вы нашли их на улице. Лучше раздать нуждающимся, иначе можно накликать на себя финансовые неудачи.

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Агафьев день традиционно посвящали домашним заботам. Упорный труд в этот день должен окупиться большим достатком и удачей. Хорош день для уборки в доме, подготовки инвентаря к весенним работам. Предки обязательно пекли пироги с курицей и угощали всех родственников. Незамужние девушки могли узнать, скоро ли замуж: считалось, если рукодельница за день успеет вышить полотенце узором в виде распускающегося цветка, то выйдет замуж до конца года.

Считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине. Но можно узнать, и каким будет конец лета: мороз на Агафия предвещал жаркий август, а сильный мороз — еще и раннюю весну. Громкий щебет синиц считается знаком близких морозов, а если в этот день началась метель, то продолжится несколько дней.

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