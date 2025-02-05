Народные приметы на Агафьев день: чего нельзя делать 5 февраля

Posted 5 февраля, 02:46
Published 5 февраля, 02:46
Modified 5 февраля, 02:48
Updated 5 февраля, 02:48
Главный запрет этого дня — нельзя отказывать в просьбе: подать нищему, помочь кому-то с делом. Считается, что это принесет удачу, а отказ — провал во всех делах. Также не стоит забирать деньги, если вы нашли их на улице. Лучше раздать нуждающимся, иначе можно накликать на себя финансовые неудачи.
Агафьев день традиционно посвящали домашним заботам. Упорный труд в этот день должен окупиться большим достатком и удачей. Хорош день для уборки в доме, подготовки инвентаря к весенним работам. Предки обязательно пекли пироги с курицей и угощали всех родственников. Незамужние девушки могли узнать, скоро ли замуж: считалось, если рукодельница за день успеет вышить полотенце узором в виде распускающегося цветка, то выйдет замуж до конца года.
Считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине. Но можно узнать, и каким будет конец лета: мороз на Агафия предвещал жаркий август, а сильный мороз — еще и раннюю весну. Громкий щебет синиц считается знаком близких морозов, а если в этот день началась метель, то продолжится несколько дней.