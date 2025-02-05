Модные тренды, которые актуальны в начале 2025 года. Советы для стильных тюменок
5 февраля 2025, 15:08
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменский стилист рассказала, что будет модно в 2025 году
Редакция «Нашего города» составила подборку модных трендов начала 2025 года.
Мы пообщались с тюменским тренд-аналитиком Юлией Каравайцевой. Она рассказала, что модно в начале наступившего года. По словам Юлии, из материалов в тренде джинса, замша, твид, кожа, фатин, трикотаж. Интересный подиумный тренд — асимметрия в одежде.
— В 2025 году в моде также офисный стиль, но не office siren, а более лаконичный вариант. Примерами образов можно вдохновиться, посмотрев весенние показы 2025 года: Tory Burch, Stella McCartney, Bottega Veneta, Saint Laurent, — поделилась с редакцией «Нашего города» тренд-аналитик.
Летящие фактуры, полупрозрачные ткани, объемные рюши и бахрома — все это неотъемлемые части бохо стиля, олицетворяющего небрежность и свободу. Как известно, этот необычный стиль вдохновлен движением хиппи 1960-х и 1970-х годов.
Фото: Изображение Midjourney
Многие модницы делают упор на простоту, универсальность, лаконичность, подбирая себе белые или черные рубашки со свободными костюмными брюками. Отметим, что популярность не теряют и юбки до колена. Их можно сочетать с узкими кардиганами, приталенными рубашками и укороченными костюмными жилетами.
Какие же цвета одежды в тренде в 2025 году? Эксперты в сфере моды советуют покупать вещи шоколадно-коричневого, терракотового, салатового цветов и пастельных оттенков.
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