Модные тренды, которые актуальны в начале 2025 года. Советы для стильных тюменок

Многие модницы делают упор на простоту, универсальность, лаконичность, подбирая себе белые или черные рубашки со свободными костюмными брюками. Отметим, что популярность не теряют и юбки до колена. Их можно сочетать с узкими кардиганами, приталенными рубашками и укороченными костюмными жилетами.