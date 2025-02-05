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Posted 5 февраля, 11:43

Published 5 февраля, 11:43

Modified 5 февраля, 11:56

Updated 5 февраля, 11:56

Мэр Афанасьев рассказал как изменятся общественные пространства

Мэр Афанасьев рассказал как в Тюмени изменятся общественные пространства

5 февраля 2025, 11:43
Фото: 1MI.

Мэр Афанасьев рассказал как изменятся общественные пространства

Сюжет
Касается каждого
Мэр Тюмени Максим Афанасьев провел совещание с коллегами из городской Администрации, темой стало благоустройство и новые парки вместе с общественными пространствами.

По словам главы города, изменится в Тюмени несколько парков. В частности, это Территория по ул. Юрия Семовских, 8, станет пространством, посвященным медикам. — Проезд Солнечный преобразится благодаря сказке П. П. Ершова. Общественное пространство на Мельничной, 21, получит новый облик, вдохновленный «Отрядами мэра».

Менее значительные обновления получат территории на улице Карла Маркса и у проезда Геологоразведчиков. Также в регионе работают над благоустройством озера Круглое и карьера Утиный.

Также мэр готов выслушать предложения жителей региона у себя в телеграм-канале. Они могут предложить места или общественные пространства, которые хотели бы благоустроить.

Фото: Максим Афанасьев

Ранее сообщалось о том, что на Тюменском автовокзале появится долгожданная функция.

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#Александр Смирнов#Общество#Касается каждого#Новости тюмени#Инициативы
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