Мэр Афанасьев рассказал как в Тюмени изменятся общественные пространства

Posted 5 февраля, 11:43
Published 5 февраля, 11:43
Modified 5 февраля, 11:56
Updated 5 февраля, 11:56
По словам главы города, изменится в Тюмени несколько парков. В частности, это Территория по ул. Юрия Семовских, 8, станет пространством, посвященным медикам. — Проезд Солнечный преобразится благодаря сказке П. П. Ершова. Общественное пространство на Мельничной, 21, получит новый облик, вдохновленный «Отрядами мэра».
Менее значительные обновления получат территории на улице Карла Маркса и у проезда Геологоразведчиков. Также в регионе работают над благоустройством озера Круглое и карьера Утиный.
Также мэр готов выслушать предложения жителей региона у себя в телеграм-канале. Они могут предложить места или общественные пространства, которые хотели бы благоустроить.