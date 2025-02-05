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Posted 5 февраля, 06:01

Published 5 февраля, 06:01

Modified 5 февраля, 06:03

Updated 5 февраля, 06:03

Канализационный коллектор восстанавливают на улице Кремлевской в Тюмени

Канализационный коллектор восстанавливают на улице Кремлевской в Тюмени

5 февраля 2025, 06:01
Фото: «Росводоканал Тюмень».
Специалисты «Росводоканал Тюмень» продолжают реконструкцию канализационного коллектора в районе улицы Кремлевской в Тюмени. Работы ведутся инновационным методом санации — полимерным рукавом.

Минувшей ночью был укреплен поврежденный участок трубы протяженностью 150 метров и диаметром 600 мм. Ход работ проинспектировал глава города Максим Афанасьев.

Труба находилась в аварийном состоянии. На ней обнаружили расхождения стыков, что привело к образованию пяти провалов. В связи с этим принимаются срочные меры, а работы ведутся ночью, чтобы минимизировать нагрузку на систему. Трубы перекладываются методом санации. На данный момент замена сети близка к завершению, — сообщил глава города Тюмень Максим Афанасьев.

Коллектор на улице Кремлевской был передан на обслуживание тюменского водоканала в 2024 году.

Мы провели обследование и выявили аварийное состояние объекта. Для реконструкции выбрали современный метод санации полимерным рукавом, который позволяет эффективно восстанавливать сети без проведения больших раскопок. Работы очень сложные — коллектор проложен на глубине более пяти метров и в обводненных грунтах, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Рукав для санации трубопровода изготовлен в Москве из многослойного фетра. Прочность и надежность материала обеспечивают полипропилен и специальные смолы, которыми пропитан рукав. Для того, чтобы материалы затвердели, трубу заполняют теплой водой. В результате внутри старого трубопровода образуется прочная полимерная вставка. Новая труба обладает высокой прочностью и сможет обеспечить надежную эксплуатацию коллектора в течение 50 лет.

Фото: «Росводоканал Тюмень»

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 13 тысяч человек.

«Росводоканал» — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 млрд рублей.

Кроме того, предприятие является флагманом среди компаний отрасли ВиВ. «Росводоканал» обслуживает порядка 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды.

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