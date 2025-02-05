Канализационный коллектор восстанавливают на улице Кремлевской в Тюмени

Рукав для санации трубопровода изготовлен в Москве из многослойного фетра. Прочность и надежность материала обеспечивают полипропилен и специальные смолы, которыми пропитан рукав. Для того, чтобы материалы затвердели, трубу заполняют теплой водой. В результате внутри старого трубопровода образуется прочная полимерная вставка. Новая труба обладает высокой прочностью и сможет обеспечить надежную эксплуатацию коллектора в течение 50 лет.