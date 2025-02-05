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Posted 5 февраля, 07:17

Published 5 февраля, 07:17

Modified 5 февраля, 07:21

Updated 5 февраля, 07:21

Как подключить газ в частном доме в Тюменской области в 2025 году

Как подключить газ в частном доме в Тюменской области в 2025 году

5 февраля 2025, 07:17
Фото: 1MI. Как подключить газ в частном доме в Тюменской области в 2025 году
Газификация Тюменской области продолжается — власти обещают, что уже к концу 2029 году она составит почти 99%. Рассказываем, как подключить частный дом к газу, что для этого нужно сделать и сколько это стоит в 2025 году.

Зачем подключать частный дом к газу в 2025 году

Для владельцев жилья в многоквартирных домах Тюменской области вопрос отопления остро не стоит, поскольку оно, как правило, централизованное. В частных домах региона такое встречается довольно редко, ведь для этих целей нужно обустроить отдельную котельную. Некоторые собственники домов в Тюменской области имеют опыт установки конвекторов, котлов и различных обогревателей. Однако все эти приборы функционируют от электричества, что влечет за собой весьма внушительные расходы. Стоит учитывать, что и зимы в Тюменской области достаточно суровые. Так что жители населенных пунктов региона, которые уже газифицированы, выбирают именно голубое топливо. Процесс подключения газа к частным домами называется догазификация.

«Электрокотел — это очень дорого. У наших соседей площадь дома превышает сто „квадратов“, поэтому счета за электричество им приходили очень серьезные, около 10 тысяч рублей в месяц. У нас раньше был котел на твердом топливе, который приходилось постоянно топить, следить за температурой. Так что как только в наш поселок подвели газ, мы все сразу подключились», — рассказал нашему изданию Александр из Ишимского района.

В 2025 году в Тюменской области газ планируют подвести еще к 14 населенным пунктам в разных районах, в общей сложности — к нескольким десяткам СНТ.

Семен Тегенцев, директор областного департамента ЖКХ, рассказал, что в плане на четыре года отмечено более 30 тысяч домов, в которых люди сегодня пользуются электрическим и печным отоплением.

«Поставлены основные задачи — снижение нагрузки на сети и повышение комфорта проживания населения. В плане-графике догазификации предусмотрено более 90 садовых некоммерческих товариществ», — отметил Тегенцев.
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В 2025 году в Тюменской области газ планируют подвести еще к 14 населенным пунктам в разных районах, в общей сложности — к нескольким десяткам СНТ
В 2025 году в Тюменской области газ планируют подвести еще к 14 населенным пунктам в разных районах, в общей сложности — к нескольким десяткам СНТ. Фото: 1MI

Гараж, баня, дом: куда можно подключить газ в Тюменской области в 2025 году

В 2025 году возможна газификация любого строения капитального типа, причем, как готового, так и строящегося, и даже того, которое только собираются строить. Однако потребуется его регистрация, как минимум, на финальном этапе подключения газа.

Как быть, если у дома пока еще нет даже адреса, поскольку его построили не так давно? В этом случае подойдет справка, в котором будет указан забронированный номер дома. Получить ее можно в районной администрации.

В 2025 году возможна газификация любого строения капитального типа (гараж, баня, дом), причем, как готового, так и строящегося, и даже того, которое только собираются строить
В 2025 году возможна газификация любого строения капитального типа (гараж, баня, дом), причем, как готового, так и строящегося, и даже того, которое только собираются строить. Фото: freepik.com

Сколько стоит подключить газ к частному дому в 2025 в Тюменской области

Газификация дома в Тюменской области в 2025 году может стоить по-разному. Финальная цена включает в себя саму стоимость технического присоединения объекта и проведения работ по проекту. Сюда добавляются также другие работы, например, земляные, монтажные. Плюсом идет цена оборудования, которое потребуется для функционирования домашней котельной.

Как правило, цену подключения дома к газу озвучивают на этапе подписания соответствующего договора. А все остальное становится известно уже после того, как завершаются работы по проекту.

Что еще может повлиять на финальную стоимость подключения дома к газу в 2025 году? Максимальное значение расхода голубого топлива. Это зависит от количества приборов, которые будут использоваться в доме, от их типа. Для примера, стандартная 4-конфорочная плита требует объема примерно в кубометр в час.

Можно ли подключить газ к дому бесплатно? Да, но исключительно при соблюдении нескольких основных условий:

  • Речь идет о жилом доме.
  • Поселок, село или деревня уже газифицированы, то есть, на их территории имеется газопровод.

Стоит отметить, что бесплатно осуществляется подключение исключительно до границ земельного участка. Платить в любом случае придется за оборудование, в том числе, за котел, за проект, за топографическую карту.

Александр Моор, губернатор Тюменской области, отвечая на вопросы жителей в рамках прямой линии, рассказал о льготной газификации, которая действует в регионе.

«Бесплатно газ ведется до участка, затем владельцу необходимо подтвердить свою готовность к подключению. Оборудование в доме устанавливается за счет владельца. Однако в Тюменской области граждане, относящиеся к льготным категориям, могут получить компенсацию установки в размере 100%. Всего таких категорий 49, в их числе — участники СВО, их семьи. Размер компенсации — 156 тысяч рублей, и эта величина индексируется», — отметил глава региона.

Кроме участников СВО, в Тюменской области в 2025 году получить субсидию в размере 156 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и подключение участка к газу могут и одинокие пенсионеры, и граждане, относящиеся к категории малоимущих, и многодетные семьи, а также ветераны труда.

Бесплатно газ ведется до участка, а оборудование в доме устанавливается за счет владельца
Бесплатно газ ведется до участка, а оборудование в доме устанавливается за счет владельца. Фото: 1MI
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Как подать заявку на подключение дома к газу в 2025 году в Тюменской области

Первое, с чего нужно начать — это подача заявки. На этом этапе она получает соответствующую категорию с учетом нескольких моментов:

  • Как далеко дом расположен относительно газовой магистрали.
  • Какова величина давления газа в газопроводе.
  • Какие требования предъявляются к мощности.

К примеру, необходимо подвести газ к дому в поселке в Тюменской области. Сам дом находится в 150 метрах от газопровода. Средний показатель потребления голубого топлива для него — около 40 кубометров в час. Этой заявке будет присвоена первая категория. К такому дому газ проводится так называемым открытым способом, то есть, посредством обустройства траншеи. Если же газ планируется подключить к дому, который находится в 200 метрах от газопровода и с примерными показателями потребления менее 500 кубометров в час, такой заявке присваивается вторая категория. Есть еще и третья категория: к ней относятся заявки на подключение к газу домов с теми же параметрами, что и во второй категории, однако при условии, что газопровод идет по территории нескольких муниципальных образований — например, двух или трех.

Вместе с заявкой в газовую компанию подаются и соответствующие документы. В их числе:

  • Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и на дом.
  • Схему земельного участка вместе с территорией, которая к нему прилегает, и с домом. Это называется ситуационный план, и его вполне можно составить своими силами.
  • Топографическая карта земельного участка.
  • Технические условия — этот документ можно оформить, обратившись в газораспределительную компанию.

Необходимое оборудование для оснащения котельной имеет смысл приобрести заранее. Это счетчик, газовый котел, газовые датчики, оборудование для организации вентиляции. Полный список того, что потребуется, будет отражен в проекте. Все это можно приобрести непосредственно в газораспределительной компании, также ее специалисты смогут провести монтаж оборудования.

Готовую заявку можно направить через портал Госуслуг либо через МФЦ. Если она составлена корректно, то техусловия для подключения дома к газу заявителю предоставят в установленный законом срок — десять дней (рабочих). Затем необходимо будет заключить договор с газораспределительной организацией, на это отводится 30 дней.

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, в беседе с изданием URA.RU напомнил, что президент России Владимир Путин еще в феврале 2024 года поставил задачу, связанную с газификацией садовых некоммерческих товариществ.

«Уже в 2025 году подключить к своим участкам газ смогут владельцы земли и домов в СНТ, которые уже газифицированы, либо если рядом с ними есть такие населенные пункты. В числе первых возможность подключиться получат именно те, в чьих СНТ газ уже есть, например, в товариществах, где часть собственников заранее и совместными усилиями все оплатила, а другие — нет. Далее настанет очередь тех, кто живет в СНТ, расположенными в непосредственной близости от поселков, городов», — объяснил эксперт.
В 2025 году в числе первых возможность подключиться получат именно те, в чьих СНТ газ уже есть
В 2025 году в числе первых возможность подключиться получат именно те, в чьих СНТ газ уже есть. Фото: 1MI
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Сроки догазификации частного дома в Тюменской области в 2025 году

Сроки (максимальные) фиксируются в техусловиях. Однако стоит учесть, что реальный срок будет зависеть от того, насколько быстро работают сами газовики, а также от того, сможет ли владелец дома предоставить им возможность начать процесс работы.

Если речь идет о догазификации, которая осуществляется в рамках федеральной программы, то сроки варьируются. Стандартным считается срок, составляют 9 месяцев, однако по факту он может быть увеличен на месяц и более, и это будет законно. Под догазификацией, напомним, подразумевается процесс подведения голубого топлива от тех труб, которые в селе или в поселке уже есть. Именно такие работы проводятся в Тюменской области на льготных условиях.

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