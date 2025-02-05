К тюменской службе 122 на помощь пришел голосовой ассистент

С его помощью можно автоматически направлять звонки к нужным специалистам и анализировать поступающие вопросы пользователей, что существенно позволит сократить время приема обращения как оператору, так и обращающемуся. Благодаря интеллектуальным алгоритмам не придется долго ждать на линии или переключаться на другие номера.