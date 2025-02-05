К тюменской службе 122 на помощь пришел голосовой ассистент

Posted 5 февраля, 12:24
Published 5 февраля, 12:24
Modified 5 февраля, 15:55
Updated 5 февраля, 15:55
В Тюменской области к Единой региональной справочной службе 122 провели подключение интеллектуального голосового помощника. Об этом сообщили в пресс-службе инфоцентра областного правительства.
С его помощью можно автоматически направлять звонки к нужным специалистам и анализировать поступающие вопросы пользователей, что существенно позволит сократить время приема обращения как оператору, так и обращающемуся. Благодаря интеллектуальным алгоритмам не придется долго ждать на линии или переключаться на другие номера.
Единая справочная служба 122 позволяет объединить несколько горячих линий, в которые входят электронные школы, запись на прием к врачу, МФЦ, служба по контракту и другие.
В будущем ИИ будет вести анализ обращений, чтобы улучшить качество обслуживания.
Роботы и алгоритмы все больше вступают в общество, заменяя человека в профессии. В ближайшие 5 лет из-за ИИ исчезнут несколько видов профессий.