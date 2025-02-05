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Posted 5 февраля, 12:24

Published 5 февраля, 12:24

Modified 5 февраля, 15:55

Updated 5 февраля, 15:55

К тюменской службе 122 на помощь пришел голосовой ассистент

К тюменской службе 122 на помощь пришел голосовой ассистент

5 февраля 2025, 12:24
Фото: Изображение Midjourney.
Голосовой помощник на основе ИИ добавили в справочную службу Тюмени. Он поможет сократить время обращений горожан.

В Тюменской области к Единой региональной справочной службе 122 провели подключение интеллектуального голосового помощника. Об этом сообщили в пресс-службе инфоцентра областного правительства.

С его помощью можно автоматически направлять звонки к нужным специалистам и анализировать поступающие вопросы пользователей, что существенно позволит сократить время приема обращения как оператору, так и обращающемуся. Благодаря интеллектуальным алгоритмам не придется долго ждать на линии или переключаться на другие номера.

Единая справочная служба 122 позволяет объединить несколько горячих линий, в которые входят электронные школы, запись на прием к врачу, МФЦ, служба по контракту и другие.

В будущем ИИ будет вести анализ обращений, чтобы улучшить качество обслуживания.

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Роботы и алгоритмы все больше вступают в общество, заменяя человека в профессии. В ближайшие 5 лет из-за ИИ исчезнут несколько видов профессий.

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#Ксения Мальчева#Голосовой помощник#Служба 112#Справочная служба 122#МФЦ#Обслуживание
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