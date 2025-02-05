Из-за атаки дронов на СИБУР взлетят цены на пластиковые окна

Posted 5 февраля, 12:31
Published 5 февраля, 12:31
Modified 5 февраля, 12:33
Updated 5 февраля, 12:33
Уточняется, что рост цен связан с недавней атакой беспилотников на завод «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области. На это также влияет «дестабилизированная ситуация с поставками ПВХ». Вероятно, цены поднимут уже в ближайшие дни.
Так, после атаки дронов на «СИБУР-Кстово» два других крупных завода подняли цены на продукцию. Речь о Стерлитамакском заводе пластиковых конструкций и АО «Саянскхимпласт». Представитель одной из компаний сообщил каналу Baza, что если раньше килограмм суспензии ПВХ стоил 98–99 рублей, то теперь цена выросла на 15–20 процентов.
Есть сведения, что вырастет цена и на установку пластиковых окон: с 19 504 рублей до 20 352 рублей по России и с 22 494 рублей до 23 472 рублей по Центральному федеральному округу. Могут подорожать и другие товары с использованием ПВХ: искусственная кожа, напольные покрытия, упаковочные бутылки и многое другое.
Напомним, СИБУР — активный участник множества проектов в Тюменской области, среди которых и образовательные программы, а также один из крупных плательщиков налогов в региональный бюджет.