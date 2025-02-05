Из-за атаки дронов на СИБУР взлетят цены на пластиковые окна

Так, после атаки дронов на «СИБУР-Кстово» два других крупных завода подняли цены на продукцию. Речь о Стерлитамакском заводе пластиковых конструкций и АО «Саянскхимпласт». Представитель одной из компаний сообщил каналу Baza, что если раньше килограмм суспензии ПВХ стоил 98–99 рублей, то теперь цена выросла на 15–20 процентов.