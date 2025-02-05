Из украинского плена обменяли 150 военных, среди них есть тюменский боец

В январе 2025 года из украинского плена, в рамках обмена, вернули 25 тяжелораненых бойцов, среди которых житель Тюменской области. Тюменец Одил Ориф Углы Бозоров после штурма ВСУ в ДНР получил тяжелые травмы и оказался в плену.