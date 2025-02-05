Из украинского плена обменяли 150 военных, среди них есть тюменский боец

Posted 5 февраля, 17:29
Published 5 февраля, 17:29
Modified 5 февраля, 17:31
Updated 5 февраля, 17:31
Россия вернула из украинского плена 150 военных, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Информацию об этом сообщило Министерство обороны РФ. В операции по возвращению пленных посредническую роль сыграли ОАЭ.
Среди освобожденных российских военнослужащих находится 54-летний боец СВО Валерий Григораш, позывной «Сармик» из Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, числившийся пропавшим без вести с октября 2024 года.
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских заверил, что работа по освобождению пленных продолжается, и все возвращенные военнослужащие специальной военной операции получат необходимую медицинскую и психологическую помощь.
«Заверяю всех наших земляков, что работу по освобождению из плена наших военнослужащих мы не останавливаем ни на минуту», — прокомментировал Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
В настоящее время освобожденные находятся на территории Беларуси.
В январе 2025 года из украинского плена, в рамках обмена, вернули 25 тяжелораненых бойцов, среди которых житель Тюменской области. Тюменец Одил Ориф Углы Бозоров после штурма ВСУ в ДНР получил тяжелые травмы и оказался в плену.