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Posted 5 февраля, 17:29

Published 5 февраля, 17:29

Modified 5 февраля, 17:31

Updated 5 февраля, 17:31

Из украинского плена обменяли 150 военных, среди них есть тюменский боец

Из украинского плена обменяли 150 военных, среди них есть тюменский боец

5 февраля 2025, 17:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Министерство обороны РФ провело обмен пленных солдат с территорий ВСУ. В активном обмене участвуют региональные омбудсмены, уполномоченный по правам человека в РФ и Минобороны.

Россия вернула из украинского плена 150 военных, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Информацию об этом сообщило Министерство обороны РФ. В операции по возвращению пленных посредническую роль сыграли ОАЭ.

Среди освобожденных российских военнослужащих находится 54-летний боец СВО Валерий Григораш, позывной «Сармик» из Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, числившийся пропавшим без вести с октября 2024 года.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских заверил, что работа по освобождению пленных продолжается, и все возвращенные военнослужащие специальной военной операции получат необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«Заверяю всех наших земляков, что работу по освобождению из плена наших военнослужащих мы не останавливаем ни на минуту», — прокомментировал Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

В настоящее время освобожденные находятся на территории Беларуси.

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В январе 2025 года из украинского плена, в рамках обмена, вернули 25 тяжелораненых бойцов, среди которых житель Тюменской области. Тюменец Одил Ориф Углы Бозоров после штурма ВСУ в ДНР получил тяжелые травмы и оказался в плену.

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#Ксения Мальчева#Общество#Тюменская область#Минобороны#СВО#Бойцы СВО#Ямало-Ненецкий автономный округ
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