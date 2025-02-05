«Домклик»: В Тюменской области выдано почти 2% от общего числа ипотек на вторичку

Posted 5 февраля, 07:36
Published 5 февраля, 07:36
Modified 5 февраля, 07:38
Updated 5 февраля, 07:38
Данный анализ охватывает период с ноября 2024 года, когда ставка была повышена до 21%, по январь 2025 года.
Средний возраст ипотечника на вторичном рынке жилья в России составляет 38 лет. Особенно выделяется Северный Кавказ, где заемщики моложе — их средний возраст равен 35 годам. Женщины составляют чуть больше половины всех ипотечных заемщиков на вторичном рынке — около 55%. В южных регионах России и на Северном Кавказе этот показатель выше среднего по стране — около 60%. 58% заемщиков состоят в браке (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели практически не претерпели изменений, пишет gorod55.ru.
Тем не менее доходы покупателей на вторичном рынке жилья увеличились более чем в два раза — с 84 тысяч до 168 тысяч рублей в среднем по стране. В Центральном федеральном округе медианный доход превысил среднероссийский, составив 243 тысячи рублей, в то время как в Северо-Кавказском федеральном округе этот показатель значительно ниже — всего 90 тысяч рублей.
Анализ данных также показывает, что большинство ипотечных заемщиков, приобретающих готовые квартиры, являются семьями без детей — их доля составляет 80%. В то же время многодетные семьи составляют лишь незначительную часть и едва достигают 1%. Даже на Северном Кавказе, где принято рожать много детей, доля семей с тремя и более детьми среди ипотечных заемщиков на вторичном рынке жилья составляет всего 1,6%.
Самые активные покупатели готового жилья проживают в Центральном и Приволжском федеральных округах, где совершено 25,7% и 24,5% всех сделок соответственно. В то же время наименьшее количество сделок на рынке готового жилья наблюдается в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах — всего около 5% от всех сделок по России. Специалисты связывают это с жесткими условиями «Дальневосточной ипотеки» в ДФО и особенностями предложения в СКФО, где местные жители чаще выбирают загородную недвижимость, нежели многоквартирные дома.
Тем не менее основная часть сделок на вторичном рынке жилья в стране все еще совершается в крупнейших регионах — Москве и Подмосковье (5% и 7,7% соответственно), а также в Татарстане, Свердловской области и Башкортостане (5,8%, 4,3% и 4,2% соответственно).