«Домклик»: В Тюменской области выдано почти 2% от общего числа ипотек на вторичку

Средний возраст ипотечника на вторичном рынке жилья в России составляет 38 лет. Особенно выделяется Северный Кавказ, где заемщики моложе — их средний возраст равен 35 годам. Женщины составляют чуть больше половины всех ипотечных заемщиков на вторичном рынке — около 55%. В южных регионах России и на Северном Кавказе этот показатель выше среднего по стране — около 60%. 58% заемщиков состоят в браке (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели практически не претерпели изменений, пишет gorod55.ru.