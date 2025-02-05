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Posted 5 февраля, 14:00

Published 5 февраля, 14:00

Modified 5 февраля, 14:03

Updated 5 февраля, 14:03

Тюменскую фирму обвиняют в незаконном использовании товарного знака

Борьба за крота. На тюменскую фирму из-за права на бренд подал иск производитель

5 февраля 2025, 14:00
Фото: 1MI.

Тюменскую фирму обвиняют в незаконном использовании товарного знака

Производитель средства от засоров «Крот» подал в суд на тюменскую компанию. Дело будет рассмотрено в Арбитражном суде г. Тюмени.

Тюменскую компанию «Виктория», которая специализируется на производстве химических веществ, обвиняют в незаконном использовании товарного знака. Судебный иск против нее выдвинул ООО «ДомБытХим», занимающийся прочисткой труб под брендом «Крот». Подробности сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

Дело рассматривается в Арбитражном суде. На основании имеющихся документов, судья примет решение единолично, срок рассмотрения будет не более двух месяцев.

В документах указано, что ООО «ВИКТОРИЯ» выпускает бытовую химию под названием «КРОТ ЭФФЕКТ». Вместе с тем, тюменской компании не предоставлялось право на использование товарного знака. Иск заявлен на полмиллиона рублей.

Адыгейский крупнейший южный производитель бытовой химии начал функционировать в конце 90-хх годов, тюменская компания — с 2013 года.

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В Тюмени бизнесмен украл из государственной казны почти 300 миллионов рублей. Генеральный директор предприятия по производству бетона организовал черную бухгалтерию чтобы сэкономить на налогах.

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