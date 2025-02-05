Борьба за крота. На тюменскую фирму из-за права на бренд подал иск производитель

Posted 5 февраля, 14:00
Published 5 февраля, 14:00
Modified 5 февраля, 14:03
Updated 5 февраля, 14:03
Тюменскую компанию «Виктория», которая специализируется на производстве химических веществ, обвиняют в незаконном использовании товарного знака. Судебный иск против нее выдвинул ООО «ДомБытХим», занимающийся прочисткой труб под брендом «Крот». Подробности сообщает пресс-служба судов Тюменской области.
Дело рассматривается в Арбитражном суде. На основании имеющихся документов, судья примет решение единолично, срок рассмотрения будет не более двух месяцев.
В документах указано, что ООО «ВИКТОРИЯ» выпускает бытовую химию под названием «КРОТ ЭФФЕКТ». Вместе с тем, тюменской компании не предоставлялось право на использование товарного знака. Иск заявлен на полмиллиона рублей.
Адыгейский крупнейший южный производитель бытовой химии начал функционировать в конце 90-хх годов, тюменская компания — с 2013 года.
В Тюмени бизнесмен украл из государственной казны почти 300 миллионов рублей. Генеральный директор предприятия по производству бетона организовал черную бухгалтерию чтобы сэкономить на налогах.