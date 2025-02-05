Аэропорт Тобольска стал вторым в числе малых аэропортов России

Posted 5 февраля, 14:42
Published 5 февраля, 14:42
Modified 5 февраля, 14:44
Updated 5 февраля, 14:44
В списке лучших малых аэропортов страны второй год подряд оказывается Тобольский международный аэропорт «Ремезов». Информацией об этом поделился губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.
Комиссия отметила такие сильные качества воздушной гавани, как количество прямых рейсов и стабильно растущий пассажиропоток. В 2024 году аэропорт принял 68 тысяч пассажиров, что на 49% больше, чем 2023 году.
«Признание экспертного сообщества — хороший подарок работникам Ремезова к Дню гражданской авиации», — добавил глава региона.
В настоящий момент Тобольск связан авиасообщением с 11 городами России, но может принимать самолёты SuperJet 100, Airbus A320, Boeing 737 и другие. Его пропускная способность составляет — до 380 человек в час.
Тюменский город Тобольск и Менделеевск в Татарстане свяжет туристический маршрут «Музейная линия Менделеева». В маршрут включены экскурсии, музеи, театральные представления и концептуальные фестивали.