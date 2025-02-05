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Posted 5 февраля, 14:42

Published 5 февраля, 14:42

Modified 5 февраля, 14:44

Updated 5 февраля, 14:44

Аэропорт Тобольска стал вторым в числе малых аэропортов России

Аэропорт Тобольска стал вторым в числе малых аэропортов России

5 февраля 2025, 14:42
Фото: 1MI.
Международный аэропорт Тобольска занял второе место в номинации «Лучший малый аэропорт года». Свои высокие позиции аэропорт Ремизов подтверждает второй год подряд.

В списке лучших малых аэропортов страны второй год подряд оказывается Тобольский международный аэропорт «Ремезов». Информацией об этом поделился губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

Комиссия отметила такие сильные качества воздушной гавани, как количество прямых рейсов и стабильно растущий пассажиропоток. В 2024 году аэропорт принял 68 тысяч пассажиров, что на 49% больше, чем 2023 году.

«Признание экспертного сообщества — хороший подарок работникам Ремезова к Дню гражданской авиации», — добавил глава региона.

В настоящий момент Тобольск связан авиасообщением с 11 городами России, но может принимать самолёты SuperJet 100, Airbus A320, Boeing 737 и другие. Его пропускная способность составляет — до 380 человек в час.

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Тюменский город Тобольск и Менделеевск в Татарстане свяжет туристический маршрут «Музейная линия Менделеева». В маршрут включены экскурсии, музеи, театральные представления и концептуальные фестивали.

#Ксения Мальчева#Тобольск#Александр Моор#Малые аэропорты#Аэропорт Ремезов#Губернатор Тюменской области
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